Η EY προσφέρει δωρεάν ένα νέο Μεταπτυχιακό στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, σε όλους τους ανθρώπους της

Η Ernst & Young, σε συνεργασία με το Hult International Business School, παρουσίασαν ένα πλήρως αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, που απευθύνεται αποκλειστικά στους 312.000 ανθρώπους της EY παγκοσμίως. Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, παρέχεται δωρεάν και θα είναι διαθέσιμος σε όλους τους ανθρώπους της EY, ανεξαρτήτως βαθμού, θητείας στον οργανισμό ή γεωγραφικής περιοχής.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο νέος τίτλος σπουδών ανακοινώθηκε παράλληλα με μια πρόσφατη έρευνα μεταξύ των ανθρώπων της EY σε ολόκληρο τον κόσμο, η οποία διαπίστωσε ότι σχεδόν τα τρία τέταρτα (74%) θέλουν να συμμετέχουν σε δραστηριότητες που έχουν θετικό αντίκτυπο στις τοπικές κοινότητές τους και στο περιβάλλον.

Το “EY Masters in Sustainability by Hult”, το πρώτο πτυχίο του είδους του, θα ενισχύσει σημαντικά την κατανόηση των ανθρώπων της ΕΥ σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και κλιματικής παιδείας, και θα τους βοηθήσει να μετατρέψουν τις δεξιότητες που θα λάβουν σε νέες και καινοτόμες υπηρεσίες βιώσιμης ανάπτυξης. Η εκπαίδευση θα παρέχεται εξ ολοκλήρου διαδικτυακά και οι υποψήφιοι θα μπορούν να σπουδάζουν από οπουδήποτε στον κόσμο, με τον ρυθμό που τους εξυπηρετεί.

Ο νέος τίτλος σπουδών απονέμεται από το Hult International Business School, το οποίο φημίζεται για τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει την εκπαίδευση, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων, καθώς και την προσήλωσή του στην εκμάθηση πρακτικών γνώσεων. Το Hult, ένα από τα διαχρονικά κορυφαία business schools παγκοσμίως, αποτελεί το πρώτο τριπλά διαπιστευμένο business school των ΗΠΑ.

Το “EY Masters in Sustainability by Hult”, είναι το πιο πρόσφατο πτυχίο σε συνεργασία με το Hult International Business School, που προσφέρεται εντελώς δωρεάν για όλους τους ανθρώπους της EY. Το 2021, η EY και το Hult ανακοίνωσαν το “Masters in Business Analytics”, ενώ, το 2020, εισήχθη το πρώτο πλήρως αναγνωρισμένο ψηφιακό εταιρικό πρόγραμμα Master of Business Administration (MBA). Ήδη, το “EY Tech MBA by Hult”, έχει απονεμηθεί σε 55 στελέχη της EY σε όλον τον κόσμο.

Εκτός από την ενίσχυση της κλιματικής παιδείας μεταξύ των ανθρώπων της, η EY έχει δεσμευτεί να επιταχύνει τις δράσεις της για το κλίμα. Το 2021, η EY πέτυχε αρνητικό αποτύπωμα άνθρακα, ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη του οράματος του οργανισμού για μηδενικές εκπομπές έως το 2025. Για να επιτευχθεί αυτή η επιδίωξη, οι ομάδες της EY έχουν θέσει τον φιλόδοξο στόχο να μειώσουν σημαντικά τις εκπομπές άνθρακα κατά 40% έως το 2025, μέσω επτά βασικών ενεργειών.

Παράλληλα με το έργο που αναλαμβάνει ο οργανισμός για να γίνει πιο βιώσιμος, οι ομάδες της EY συνεχίζουν να αναπτύσσονται και να επενδύουν σε παγκόσμιες υπηρεσίες βιώσιμης ανάπτυξης για τους πελάτες της EY. Οι υπηρεσίες επικεντρώνονται στη βιωσιμότητα με γνώμονα την αξία, βοηθώντας τους πελάτες της EY να αξιοποιήσουν τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που προκύπτουν από τη βιώσιμη ανάπτυξη και την απομάκρυνση από τον άνθρακα, ενώ, παράλληλα, δημιουργούν αξία και την προστατεύουν.

Αναφερόμενος στο νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, ο κος Παναγιώτης Παπάζογλου, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος, δήλωσε: «Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αποτελεί κορυφαία πρόκληση για την ΕΥ, τους ανθρώπους, αλλά και τους πελάτες μας. Βρισκόμαστε υπερήφανα στην πρώτη γραμμή αυτής της παγκόσμιας προσπάθειας, μένοντας πιστοί στο όραμά μας για τη δημιουργία ενός καλύτερου και πιο βιώσιμου εργασιακού κόσμου. Η ενίσχυση των σχετικών δεξιοτήτων των ανθρώπων μας, θα μας βοηθήσει να πετύχουμε τους φιλόδοξους στόχους που έχουμε θέσει για το κλίμα, αλλά και να υποστηρίξουμε τους πελάτες μας ώστε να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που συνδέονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για όλους».