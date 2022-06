Τελεσίγραφο Έλον Μασκ στους εργαζομένους της Tesla: Επιστροφή στο γραφείο ή «έξοδος» από την εταιρεία

Ο Έλον Μασκ με ένα μήνυμα του στο Twitter αναφέρθηκε στο email που έστειλε ο ίδιος προς τους εργαζόμενους της εταιρείας του υπό τον τίτλο «Η τηλεργασία δεν είναι πλέον αποδεκτή».

Ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου δεν είναι φαν της τηλεργασίας και αυτό φαίνεται από το τελεσίγραφο που έστειλε στους εργαζόμενους της Tesla.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Bloomberg, ο Μασκ έγραψε πως «οποιοσδήποτε επιθυμεί να εργάζεται με τηλεργασία πρέπει να βρίσκεται στο γραφείο του για τουλάχιστον (και εννοώ τουλάχιστον) 40 ώρες την εβδομάδα, διαφορετικά μπορεί να αποχωρήσει από την Tesla».

Αν και ο Μασκ δεν σχολίασε άμεσα να το email ήταν αυθεντικό, ο δισεκατομμυριούχος σχολίασε πως οι άνθρωποι που πιστεύουν πως το να πηγαίνουν στο γραφείο είναι απαρχαιομένο κόνσεπτ «θα πρέπει να υποκριθούν πως εργάζονται κάπου αλλού».

They should pretend to work somewhere else

— Elon Musk (@elonmusk) June 1, 2022