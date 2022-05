Ξεκινάει ο 6ος κύκλος υποτροφιών ΣΕΒ για μετεκπαίδευση στελεχών από επιχειρήσεις – μέλη του στο Alba

Το πρόγραμμα υποτροφιών είναι στο επίκεντρο της κοινής εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας ΣΕΒ και Alba «ΜΑΖΙ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ».

Πρόγραμμα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στο Alba Graduate Business School, για 6η συνεχόμενη περίοδο, προσφέρει o ΣΕΒ, στο πλαίσιο της συστηματικής στήριξής του προς τις επιχειρήσεις-μέλη του για την ανάπτυξη σύγχρονων γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού τους. Οι νέες υποτροφίες αφορούν στο ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023, καλύπτουν το 50% των διδάκτρων και απευθύνονται σε στελέχη που εργάζονται κυρίως σε επιχειρήσεις–μέλη του Συνδέσμου, οι οποίες προσκαλούνται να συνδράμουν στην πρωτοβουλία του ΣΕΒ καλύπτοντας το υπόλοιπο 50%.

Το πρόγραμμα υποτροφιών είναι στο επίκεντρο της κοινής εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας ΣΕΒ και Alba «ΜΑΖΙ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ», που συνδυάζει την ακαδημαϊκή αριστεία του Alba με τον ρόλο και τη στρατηγική του ΣΕΒ για την ανάπτυξη και παραγωγική μεγέθυνση των επιχειρήσεων, σε έναν κόσμο που αλλάζει με ραγδαίους ρυθμούς.

Η διαρκής αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων στο δύσκολο διεθνές περιβάλλον και την αναγκαία διπλή μετάβαση, πράσινη και ψηφιακή. Μέσα από την προσφορά ευκαιριών μετεκπαίδευσης στους εργαζόμενους, οι επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, αλλά ιδιαίτερα οι ΜμΕ, ενισχύουν όχι μόνο τις ικανότητές τους σε όρους ανταγωνιστικότητας, εταιρικής διακυβέρνησης, εξωστρέφειας, καινοτομίας, παραγωγικότητας, μάρκετινγκ κοκ, αλλά και την αξιοπιστία και καλή τους φήμη (employer brand). Παράλληλα, όπως δείχνει και η διεθνής εμπειρία, η καλλιέργεια κουλτούρας που επενδύει στη μάθηση και στη διαρκή γνωσιακή εξέλιξη των εργαζομένων έχει μακροπρόθεσμο θετικό αποτύπωμα, χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης και τη μακρόπνοη επαγγελματική προοπτική τους. Το τελευταίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς οι εργαζόμενοι που δεν βρίσκουν στην επιχείρηση που τους απασχολεί ευκαιρίες μάθησης και επαγγελματικής εξέλιξης, προχωρούν στην αναζήτηση άλλου εργοδότη, μια διαδικασία με σημαντικό κόστος για τις επιχειρήσεις (το κόστος αντικατάστασης ενός μόνο εργαζόμενου μπορεί να κυμαίνεται από 1,5 φορές έως 2 φορές τον ετήσιο μισθό του, σύμφωνα με έρευνα της Gallup).

Σχολιάζοντας τη νέα αυτή ευκαιρία που παρέχεται για τη μετεκπαίδευση στελεχών μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων, ο Πρύτανης του Alba Graduate Business School, Τhe American College of Greece και καθηγητής Διεθνών Επιχειρήσεων και Στρατηγικής, Κώστας Αξαρλόγλου, δήλωσε: «Η εξέλιξη της τεχνολογίας, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και, πρόσφατα, η πανδημία επέφεραν ολικές ανατροπές στον τρόπο που ζούμε και εργαζόμαστε. Σε αυτό το ευμετάβλητο περιβάλλον, η απάντησή μας είναι η συνεχής μάθηση ώστε να προσαρμοζόμαστε άμεσα στις πρωτόγνωρες συνθήκες που προκύπτουν και θα προκύπτουν στη νέα κανονικότητα. Το Alba και ο ΣΕΒ έχουμε ενώσει τις δυνάμεις μας σε μια συμμαχία γνώσης, «Μαζί στη Γνώση», δημιουργώντας ένα οικοσύστημα συνεχούς μάθησης για να βοηθούμε τα στελέχη και την επιχειρηματική κοινότητα να μαθαίνουν διαρκώς και να αναπτύσσουν τις απαραίτητες δεξιότητες, ώστε να προσαρμόζονται και να διαχειρίζονται με επιτυχία τις νέες επιχειρηματικές προκλήσεις».

Ο Αλέξανδρος Χατζόπουλος, Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ, σημείωσε: «Η συνεχής προσαρμογή της εκπαίδευσης και κατάρτισης στις σύγχρονες τάσεις της οικονομίας και η διασύνδεσή της με τις επιχειρήσεις βρίσκεται σήμερα στον πυρήνα των πρωτοβουλιών μας στον ΣΕΒ. Πιστεύουμε ακράδαντα πως η βελτίωση της ικανότητας της οικονομίας μας να καινοτομεί και να παράγει νέα γνώση συνδέεται άμεσα με τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να κινούνται ανταγωνιστικά στο διεθνές περιβάλλον, αλλά και με τη συνεχή ενδυνάμωση των εργαζομένων. Με τις υποτροφίες που έχει θεσπίσει ο ΣΕΒ με την πολύτιμη αρωγή του Alba, απευθυνόμαστε στις επιχειρήσεις – μέλη μας, όλων των κλάδων και όλων των μεγεθών, προκειμένου να βοηθήσουν τα στελέχη τους να αναβαθμίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, ενισχύοντας έτσι την ανταγωνιστικότητά τους.

Οι υποτροφίες είναι ανοιχτές για τα ακόλουθα προγράμματα:

• The Alba MBA

• MSc in Finance

• MSc in International Business & Management

• MSc in Business for Lawyers

• MSc in Strategic Human Resources Management

• MSc in Marketing

• MSc in Entrepreneurship.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά εδώ. Καταληκτική ημερομηνία είναι η 15η Ιουνίου 2022.