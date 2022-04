Το Twitter επιβεβαιώνει ότι δοκιμάζει κουμπί επεξεργασίας

Πρόκειται για μια λειτουργία που ζητούσαν για χρόνια οι χρήστες του.

Το ότι δοκιμάζει ένα κουμπί επεξεργασίας των tweets αποκάλυψε το Twitter, σε μια κίνηση που ζητούσαν για χρόνια οι χρήστες του, αλλά έγινε και θέμα δημοσκόπησης από τον καινούργιο μεγαλομέτοχο, Έλον Μασκ.

«Εξερευνούμε πώς να δημιουργήσουμε μια λειτουργία Επεξεργασίας με ασφαλή τρόπο από πέρυσι και σχεδιάζουμε να ξεκινήσουμε τη δοκιμή της στα εργαστήρια @TwitterBlue τους επόμενους μήνες. Μοιραζόμαστε μερικές ακόμη ιδέες για το πώς σκεφτόμαστε το Edit», δήλωσε ο Jay Sullivan, επικεφαλής του τμήματος καταναλωτικών προϊόντων στο Twitter, σε ένα tweet το βράδυ της Τρίτης.

«Το Edit είναι μια λειτουργία του Twitter με τη μεγαλύτερη ζήτηση εδώ και πολλά χρόνια. Οι άνθρωποι θέλουν να μπορούν να διορθώνουν (μερικές φορές ντροπιαστικά) λάθη, τυπογραφικά και απόψεις», έγραψε ο Jay Sullivan.

«Αυτό είναι μόνο ένα χαρακτηριστικό που εξετάζουμε, καθώς εργαζόμαστε για να δώσουμε στους ανθρώπους περισσότερες επιλογές και έλεγχο στην εμπειρία τους στο Twitter, να ενθαρρύνουμε την υγιή συνομιλία και να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να είναι πιο άνετα στο Twitter», έγραψε ο Sullivan.

Ωστόσο, τόνισε πως το κουμπί αυτό μπορεί να αυξήσει τον όγκο του παραπλανητικού περιεχομένου. «Η προστασία της ακεραιότητας της δημόσιας συνομιλίας είναι η πρώτη μας προτεραιότητα όταν προσεγγίζουμε το έργο», πρόσθεσε.

now that everyone is asking…

yes, we’ve been working on an edit feature since last year!

no, we didn’t get the idea from a poll 😉

we're kicking off testing within @TwitterBlue Labs in the coming months to learn what works, what doesn’t, and what’s possible.

— Twitter Comms (@TwitterComms) April 5, 2022