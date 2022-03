Ο πληθωρισμός «χτυπάει» την Tesla - Αυξήσεις στις τιμές των οχημάτων σε ΗΠΑ, Κίνα

Την ανιούσα έχουν πάρει οι τιμές των οχημάτων της Tesla στις αγορές της Ευρώπης και της Κίνας, καθώς ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός βρίσκεται αντιμέτωπος με διαδοχικές αυξήσεις στις τιμές των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των οχημάτων.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, οι τιμές των Model 3 και Model Y στην αγορά της Κίνας αυξήθηκαν για δεύτερη φορά εντός της τρέχουσας εβδομάδας, καθώς η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία προσπαθεί να ανταποκριθεί στο ολοένα και αυξανόμενο κόστος, που προκαλεί η εκτόξευση του πληθωρισμού σε υψηλά τεσσάρων δεκαετιών.

Την ίδια στιγμή, όλα τα μοντέλα της Tesla που είναι διαθέσιμα στην αμερικανική αγορά θα ανατιμηθούν χωρίς καμία εξαίρεση, ενώ σημειώνεται πως πρόκειται για την πρώτη αύξηση των τιμών που θα επιβαρύνει τους Αμερικανούς καταναλωτές.

Όπως αναφέρει το δίκτυο CNBC, αν και η Tesla επισήμως δεν έχει τοποθετηθεί σχετικά με τους παράγοντες που προκαλούν τις αυξήσεις στα κόστη, εντούτοις μία ανάρτηση του συνιδρυτή της εταιρείας και δισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ «ρίχνει» φως στις διαδοχικές αυξήσεις των τιμών των οχημάτων της Tesla.

Tesla & SpaceX are seeing significant recent inflation pressure in raw materials & logistics

— Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2022