Ο Αμπράμοβιτς επιβεβαίωσε ότι πουλά την Τσέλσι

Ο Ρομάν Αμπράμοβιτς πουλά τον ποδοσφαιρικό σύλλογο της Τσέλσι μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες ιδιοκτησίας, εν μέσω ενός αμείλικτου ελέγχου για τους δεσμούς του με τη Ρωσία.

Ο δισεκατομμυριούχος, ο οποίος άλλαξε την πορεία της ομάδας από την απόκτησή της το 2003, είπε ότι έδωσε εντολή στο διοικητικό συμβούλιο να ιδρύσει ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα που θα λάβει τα καθαρά έσοδα από την πώληση.

«Το ίδρυμα θα είναι προς όφελος όλων των θυμάτων του πολέμου στην Ουκρανία», είπε ο Αμπράμοβιτς σε δήλωση στην ιστοσελίδα της Τσέλσι. «Να ξέρετε ότι αυτή ήταν μια απίστευτα δύσκολη απόφαση και με πονάει που αποχωρίζομαι τον σύλλογο με αυτόν τον τρόπο».

Η έκτακτη αποκάλυψη ήρθε λίγες ώρες αφότου ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Μπόρις Τζόνσον έθεσε ερωτήματα σχετικά με το γιατί δεν έχουν ακόμη επιβληθεί κυρώσεις στον Αμπράμοβιτς. Ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο έχει επιβάλει κυρώσεις σε περισσότερους από 100 Ρώσους ιδιώτες και οντότητες ως απάντηση στην εισβολή στην Ουκρανία, ο 55 χρονος Αμπράμοβιτς έχει παραμείνει, μέχρι στιγμής, στο απυρόβλητο.

Ο φόβος των κυρώσεων

Ο Ρώσος μεγιστάνας φέρεται να βρίσκεται σε ρευστοποίηση της ακίνητης περιουσίας του στο Λονδίνο υπό τον φόβο των βρετανικών κυρώσεων σε επιχειρηματίες από τη Ρωσία λόγω της εισβολής στην Ουκρανία. Μιλώντας χθες στη Βουλή των Κοινοτήτων, το στέλεχος του κόμματος των Εργατικών, Κρις Μπράιαν, είπε πως ο Αμπράμοβιτς «είναι τρομοκρατημένος από τις κυρώσεις και για αυτό θα πουλήσει το σπίτι που έχει στο Λονδίνο μέχρι αύριο, ενώ θα πουλήσει άμεσα ένα ακόμα διαμέρισμα που διαθέτει στην πόλη». Τα συγκεκριμένα είναι μέρος των πολλών ακινήτων που έχει ο Ρώσος στη βρετανική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με το Bloomberg, τα ακίνητα είναι μια βίλα στην περιοχή Kensington Palace Gardens και ένα ρετιρέ στο Chelsea Waterfront.