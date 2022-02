Η Μαρίνα Φλοίσβου διακρίθηκε ως «Recognised by EFQM 5-star»

Την διεθνή πιστοποίηση του European Foundation for Quality Management (EFQM) “Recognised by EFQM 5-star”, έλαβε η Μαρίνα Φλοίσβου στο Θεσμό της Επιχειρηματικής Αριστείας, από το Ινστιτούτο Βιωσιμότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (INBIAN) που αποτελεί τον αποκλειστικό Εθνικό Εκπρόσωπο του EFQM στην Ελλάδα και την Κύπρο. Μέχρι πρότινος η Μαρίνα Φλοίσβου διατηρούσε την πιστοποίηση Recognised for Excellence 4 αστέρων από το 2018.

Η Μαρίνα Φλοίσβου είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που εφάρμοσε το νέο αναθεωρημένο Διεθνές Μοντέλο EFQM 2020, το οποίο ενσωματώνει όλα τα megatrends του σύγχρονου management, εκπληρώνοντας με επιτυχία όλα τα απαιτούμενα κριτήρια αξιολόγησης σύμφωνα με το Μοντέλο και αποσπώντας την βαθμολογία που την κατατάσσει στις διακεκριμένες ως “EFQM 5-star Recognised” εταιρείες παγκοσμίως. Το Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM αποτελεί ένα από τα πιο διαδεδομένα πλαίσια επιχειρηματικής αριστείας και αειφορίας στον κόσμο και αποτελεί πρότυπο αυτοαξιολόγησης των οργανισμών και επιχειρήσεων σε σχέση με τα κριτήρια ενός ιδανικού μοντέλου διοίκησης.

Ο κ. Σταύρος Κατσικάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA Flisvos Marina A.E., με αφορμή τη νέα διάκριση ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η βράβευσή μας αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της κουλτούρας συνεχούς βελτίωσης που ακολουθούμε στην εταιρεία μας. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία αποτελεί προτεραιότητα στην ατζέντα της στρατηγικής μας, δημιουργώντας μακροπρόθεσμη αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Αναζητούμε τη βελτίωση στην ποιότητα των υπηρεσιών μας με εφαρμογή νέων τεχνολογιών και διεύρυνση δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ώστε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του μέλλοντος. Η διάκριση αυτή μας τιμά ιδιαίτερα διότι πρόκειται για μια Διεθνούς κύρους αναγνώριση-πιστοποίηση, η οποία ενισχύει την αξία και την εικόνα της εταιρείας μας».

Ο EFQM (European Foundation for Quality Management) είναι ένας διεθνής μη κερδοσκοπικός Οργανισμός που εδρεύει στις Βρυξέλλες και παρέχει σε οργανισμούς σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα παγκοσμίως Πιστοποίηση σύμφωνα με το ΕFQM Model, καθώς και υπηρεσίες εκπαίδευσης με ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία. Ο EFQM συμβάλλει στην προώθηση μιας κουλτούρας διαρκούς αριστείας αειφορίας και ανθεκτικότητας στις κρίσεις, αλλά και ευκινησίας στις ευκαιρίες.