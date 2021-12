Η Microsoft σε συνεργασία με την Startup Pathways ανακοινώνει το πρόγραμμα “Startup School”, ένα εντατικό 3ήμερο πρόγραμμα που απευθύνεται σε startups σε idea phase, MVP ή early stage. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί online μέσω Microsoft Teams από την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου έως 19 Δεκεμβρίου από τις 10:00 έως τις 15:30

Το Startup School αποσκοπεί να εξοπλίσει και να εξοικειώσει τους νέους με τα απαραίτητα skills ώστε να κάνουν scale την startup τους. Οι συμμετέχοντες - startuppers θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν και να μάθουν από καταξιωμένους C-level Εxecutives, επιφανείς Startuppers και επιτυχημένους ScaleUp Founders, τα απαραίτητα skills και να συμμετέχουν σε εκπαιδεύσεις απαραίτητες για το επιχειρηματικό στάδιο στο οποίο βρίσκονται, όπως το service design, το pitching και το HR.

Την πρώτη ημέρα οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευθούν στη χρήση Service Design μεθοδολογίας, δηλαδή πως να σχεδιάζουν ένα καινοτόμο και μοναδικό product/service journey. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί από τον Δημήτρη Παπαδημητρίου, ιδρυτή της Startup Pathways και Leadership Coach. Στην συνέχεια, ακολουθεί το Panel με θέμα “Corporate & Startup – The ideal mix” σχετικά με τη δυναμική υιοθέτησης στοιχείων ScaleUp από το Corporate και στοιχείων Corporate από τις ScaleUps. Συμμετέχουν οι Μυλαίδη Στούμπου, Regional Director – Microsoft, Νίκος Νικολακόπουλος, CEO – Intralot, Ευάγγελος Γκιζέλης, CEO – Gizelis Robotics και Αντώνης Μπαρούνας, ex Senior Vice President HTC. Η πρώτη ημέρα θα ολοκληρωθεί με τον Χάρη Τάκα, Senior Marketing Director στην e-food σε ένα fireside chat με την Program Manager της Microsoft for Startups, Σουζάνα Θεοδωρίδου.

Η Regional Director της Microsoft, Μυλαίδη Στούμπου ανοίγει το πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας με μία ομιλία – έκπληξη και στόχο την εγρήγορση των ιδρυτών, και ακολουθεί η εκπαίδευση σε τεχνικές pitching και επιρροής από την Startup Pathways και τον Δημήτρη Παπαδημητρίου. Το ScaleUp Panel της 2ης ημέρας αφορά τεχνικές και εμπειρίες fundraising / χρηματοδότησης από γνωστές Ελληνικές Startups οι οποίες θα μοιραστούν τη δική τους ιστορία (Μαρία Καϊνη, CEO – i2d, Κωνσταντίνος Λοϊζου, CEO – Embiodiagnostics και Κώστας Καρολεμέας, CEO – AllCanCode). Η ημέρα ολοκληρώνεται με το fireside chat του Πάνου Παπαδόπουλου, Partner της Marathon VC και της Σουζάνας Θεοδωρίδου.

Η τρίτη ημέρα ξεκινάει με session αφιερωμένο στις υπηρεσίες cloud από την Cloud Solutions Architect της Microsoft, Σοφία Χανιαλάκη. Ακολουθεί εκπαίδευση με αντικείμενο τη Δυναμική της Ομάδας και τίτλο «Η μετάβαση από Ομάδα Co-Founders σε ScaleUp 100 εργαζομένων» από τον ιδρυτή της Startup Pathways και Leadership Coach Δημήτρη Παπαδημητρίου. Το ScaleUp Panel εστιάζει στις δυνατότητες scale up σε διαφορετικές χώρες (Κώστας Οικονομόπουλος, CEO-CubeRM, Δημήτρης Δούκας, CIO-NET2GRID και ο Νίκος Παπανώτας, CEO-Geekbot) και η εκδήλωση κλείνει με fireside chat και καλεσμένο τον Μάνο Περακάκη της Mentionlytics όσον αφορά το success story στη Microsoft.

Η περίοδος αιτήσεων έχει ήδη ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου. Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο ακόλουθο Link: https://www.startup-pathways. com/startup-school/