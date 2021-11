Επτά φορές που τα tweets του Μασκ «ταρακούνησαν» τις μετοχές της Tesla

Aκόμη και για τα δεδομένα του Έλον Μασκ –ο οποίος είπε το 2019 ότι το feed του στο Twitter είχε καταντήσει μια ανοησία- η δημοσκόπηση του τελευταίου Σαββατοκύριακου για το αν θα έπρεπε να πουλήσει το 10% των μετοχών του στην Tesla, ήταν παράξενη.

Μετά από μια καθαρή πλειοψηφία 58% από 3,5 εκατομμύρια χρήστες που ψήφισαν «ναι», η μετοχή της Tesla κατρακύλησε σε χαμηλό 8 μηνών την Τρίτη, χάνοντας 12%. Το μερίδιο του θα τιμολογούνταν στα 21 δισ. δολάρια με βάση τα 170,5 εκατομμύρια μετοχές της Tesla τις οποίες κατέχει.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.







Do you support this? — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021

Η κίνηση που τράβηξε την προσοχή ήταν απλώς η πιο πρόσφατη σε μια μακρά προϊστορία του Μασκ, ο οποίος χρησιμοποιεί το Twitter και τις «λεγεώνες» των θαυμαστών του στην πλατφόρμα για να κεντρίσει το ενδιαφέρον για την Tesla και τα άλλα εγχειρήματά του, μερικές φορές προκαλώντας με tweets που συχνά είναι σκόπιμα εξωφρενικά.

Δεν ήταν επίσης η πρώτη φορά που οι σκέψεις του στο Twitter «κούνησαν» τις μετοχές της Tesla, με το περιβόητο tweet «εξασφαλισμένη χρηματοδότηση» να προκαλεί την οργή των αρχών.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο 50χρονος να συμφωνήσει το 2018 πως πρέπει να εξασφαλίζει έγκριση από δικηγόρο της Tesla πριν κοινοποιήσει ουσιώδεις πληροφορίες στους επενδυτές ως μέρος ενός διακανονισμού με τις αρχές των ΗΠΑ.

Ακολουθούν έξι άλλες φορές που ο Μασκ «ταρακούνησε» την αγορά με τα tweets του:

1. Ο Μασκ προέβη σε αυτό μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, δημιουργώντας αμφιβολίες για τη συμφωνία της Hertz να αγοράσει 100.000 αυτοκίνητα Tesla για τον στόλο ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων της και υποβαθμίζοντας τη συμφωνία των 4,2 δισ. δολαρίων. Η μετοχή της Tesla υποχώρησε 3% την επόμενη μέρα.

You’re welcome!







If any of this is based on Hertz, I’d like to emphasize that no contract has been signed yet.







Tesla has far more demand than production, therefore we will only sell cars to Hertz for the same margin as to consumers.







Hertz deal has zero effect on our economics. — Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2021

Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Μασκ προκάλεσε την αντίδραση της αγοράς. Στις 25 Οκτωβρίου, έγραψε στο Twitter ότι η αλλαγή στην αποτίμηση της Tesla -οι μετοχές εκτινάχθηκαν κατά 12%- ήταν «περίεργη» επειδή είπε ότι η εταιρεία αντιμετωπίζει προβλήματα με την παραγωγή και όχι τη ζήτηση.

Strange that moved valuation, as Tesla is very much a production ramp problem, not a demand problem — Elon Musk (@elonmusk) October 25, 2021

2. Τον Μάιο του προηγούμενου έτους, ο Μασκ εξαπέλυσε μια «καταιγίδα» tweet με τα οποία είπε ότι πουλά σχεδόν όλα τα υπάρχοντά του και ότι δεν θα έχει σπίτι, και εξέφρασε την ασυνήθιστη άποψη για έναν CEO ότι η μετοχή της εταιρείας του ήταν πολύ υψηλή. Οι μετοχές υποχώρησαν αμέσως 10%. Ωστόσο, η διολίσθηση ήταν βραχύβια, με όλες τις απώλειες να ανακτώνται τις επόμενες τρεις ημέρες.

Tesla stock price is too high imo — Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020





3. Τον Φεβρουάριο του 2019, ο Μασκ διόρθωσε μια πρόβλεψη για το πόσα αυτοκίνητα θα κατασκεύαζε η Tesla εκείνη τη χρονιά, λίγες ώρες μετά το tweet ότι η ετήσια παραγωγή θα έφτανε περίπου τα 500.000 οχήματα. Ο πρωτοπόρος των ηλεκτρικών αυτοκινήτων είπε ότι σκόπευε να αναρτήσει στο Twitter ότι η Tesla αναμένει να κατασκευάζει αυτοκίνητα με ετήσιο ρυθμό περίπου 400.000 μέχρι το τέλος του 2019. Σε απάντηση, η μετοχή έπεσε 3,7%.

Meant to say annualized production rate at end of 2019 probably around 500k, ie 10k cars/week. Deliveries for year still estimated to be about 400k. — Elon Musk (@elonmusk) February 20, 2019

4. Αναμφίβολα, το πιο διάσημο tweet του Μασκ δημοσιεύτηκε τον Αύγουστο του 2018, πυροδοτώντας εβδομάδες πυρετωδών εικασιών σχετικά με την πρόθεση του να μετατρέψει σε ιδιωτική την Tesla, αποσύροντας την από την Wall Street. H μετοχή εκτινάχθηκε 11%, πριν εξαλείψει τα κέρδη τις επόμενες ημέρες καθώς οι αμφιβολίες πολλαπλασιάστηκαν σχετικά με την ικανότητα του να πάει εις πέρας την συμφωνία.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. — Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2018

Στο τέλος, όλα φάνηκαν να είναι ένα μάλλον ανόητο αστείο.

Ο Μασκ κατέληξε να πληρώσει πρόστιμο 20 εκατ. δολαρίων για να διακανονίσει τις κατηγορίες για απάτη και έπρεπε να παραιτηθεί από την προεδρία για τρία χρόνια. Η Tesla πλήρωσε επίσης πρόστιμο 20 εκατ. δολαρίων. Ο Μασκ ήταν αμετανόητος, αφού αργότερα έγραψε στο Twitter ότι το πρόστιμο «άξιζε τον κόπο».

Η «προσφορά» αποτίμησε την Tesla στα 82 δισ. δολάρια, ένα κλάσμα της κεφαλαιοποίησης των 1,17 τρισ. δολαρίων που έχει τώρα.

5. Μέσα στις φρενήρεις εικασίες σχετικά με την προσφορά ιδιωτικοποίησης, ο Μασκ έγραψε στο Twitter ότι είχε επιστρατεύσει τα μεγάλα όπλα, προσλαμβάνοντας την Goldman Sachs και τη διάσημη εταιρεία εξαγορών της Silicon Valley, Silver Lake Management, ως συμβούλους.

I’m excited to work with Silver Lake and Goldman Sachs as financial advisors, plus Wachtell, Lipton, Rosen & Katz and Munger, Tolles & Olson as legal advisors, on the proposal to take Tesla private — Elon Musk (@elonmusk) August 14, 2018

Ωστόσο, αυτό δεν έκανε και πολλά για να καθησυχάσει τους αμφισβητίες και οι μετοχές συνέχισαν την πτωτική τους τροχιά, σημειώνοντας μια τετραήμερη πτώση 15%.

6. Ένα πρωταπριλιάτικο αστείο το οποίο απέτυχε, το tweet του Μασκ ότι η Tesla έχει χρεοκοπήσει «ολοκληρωτικά και εντελώς» ήρθε μετά από μια σειρά κακών ειδήσεων για την αυτοκινητοβιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων ελλείψεων παραγωγής, ρυθμιστικού ελέγχου του συστήματος υποβοήθησης αυτόματου πιλότου και περαιτέρω πιστωτικής υποβάθμισης της αξιολόγησης σε junk από τη Moody's.

Tesla Goes Bankrupt



Palo Alto, California, April 1, 2018 -- Despite intense efforts to raise money, including a last-ditch mass sale of Easter Eggs, we are sad to report that Tesla has gone completely and totally bankrupt. So bankrupt, you can't believe it. — Elon Musk (@elonmusk) April 1, 2018

Όλα αυτά σε συνδυασμό, οδήγησαν τη μετοχή σε πτώση έως και 8,1%.

Και φυσικά, υπάρχει επίσης η επιρροή που ασκεί ο Μασκ στις αγορές κρυπτονομισμάτων, κάνοντας την τιμή του bitcoin, του dogecoin και του Shiba Inu να αυξάνεται και να βυθίζεται με τις τοποθετήσεις του.







Photo: GettyImages/Ideal image