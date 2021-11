Χάπι κατά της Covid-19, που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο φάρμακο για τον HIV, ανέπτυξε η Pfizer, ανακοινώνοντας πως μειώνει τον κίνδυνο νοσηλείας ή θανάτου κατά 89% σε ενήλικες υψηλού κινδύνου που έχουν εκτεθεί στον ιό, σύμφωνα με μελέτη που βρίσκεται προς το τελικό στάδιο.

Όπως ανακοίνωσε η φαρμακευτική εταιρεία, σχεδιάζει να καταθέσει τα δεδομένα στον αμερικανικό FDA και να ζητήσει έγκριση το «συντομότερο δυνατόν». Η μετοχή της εταιρείας ενισχύεται πάνω από 9%.

Το χάπι, με την επιστημονική ονομασία PF-07321332, ανήκει σε μια κατηγορία φαρμάκων που ονομάζονται αναστολείς πρωτεάσης και λειτουργεί αναστέλλοντας ένα ένζυμο που χρειάζεται ο ιός για να αναπαραχθεί στα ανθρώπινα κύτταρα. Οι αναστολείς πρωτεάσης χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία άλλων ασθενειών, όπως ο HIV και η ηπατίτιδα C. Το φάρμακο για τον HIV βοηθά στην επιβράδυνση ή τη διάσπαση του μεταβολισμού του χαπιού Pfizer, προκειμένου να παραμείνει ενεργό στο σώμα για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους σε υψηλότερες συγκεντρώσεις, σύμφωνα με τη Pfizer.

Στην κλινική μελέτη, μεσαίου προς τελικού σταδίου, συμμετείχαν 607 άτομα, οι οποίοι έλαβαν το χάπι σε συνδυασμό με το φάρμακο HIV εντός πέντε ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων. Υπήρξαν έξι νοσηλείες και κανένας θάνατος, σε αντίθεση με 41 νοσηλείες και 10 θανάτους στα 612 άτομα που έλαβαν εικονικό φάρμακο.

«Εάν εγκριθεί, έχει τις προϋποθέσεις να αλλάξει τους όρους του παιχνιδιού, σώζοντας ανθρώπινες ζωές, μειώνοντας την σοβαρότητα της νόσησης από COVID-19 και εξαλείφοντας έως και εννέα στις δέκα νοσηλείες», ανέφερε σε ανάρτησή του στο twitter ο επικεφαλής της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά.

Today is a proud day for @Pfizer . A day when the power of our science and our scientists’ ability to rapidly advance a homegrown asset for the benefit of humankind is on full display. Here is a quick thread:

At the recommendation of an independent Data Monitoring Committee and in consultation with the @US_FDA, we will cease further enrollment into the study due to the overwhelming efficacy demonstrated in these results and we plan to submit the data for EUA as soon as possible.

— Albert Bourla (@AlbertBourla) November 5, 2021