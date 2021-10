Ταξιδιωτική εταιρεία κατηγορεί τη Ryanair για «κακομεταχείριση» της αγοράς

Νομικά κινείται κατά της Ryanair η διαδικτυακή ταξιδιωτική εταιρεία On the Beach με την κατηγορία πως η εταιρεία οικονομικών ταξιδιών έχει προσπαθήσει να εμποδίσει το ταξιδιωτικό γραφείο να «κλείσει» θέσεις σε πτήσεις εκ μέρους των πελατών της. Παράλληλα, την κατηγορεί πως αναγκάζει τους ταξιδιώτες να περάσουν από ακριβά και μη απαραίτητα βήματα για το check in με στόχο να αυξήσει τα έσοδα της από «κρυφές» χρεώσεις.

Σύμφωνα με το BBC, το ταξιδιωτικό γραφείο On the Beach πουλάει πακέτα διακοπών μέσω της ιστοσελίδας και της εφαρμογής του. Αυτά είναι πιθανό να περιλαμβάνουν πτήσεις με την Ryanair, η οποία έχει σημαντικές διαδρομές σε πολλούς προορισμούς διακοπών.

Όμως η ταξιδιωτική υποστηρίζει πως η Ryanair εμφανίζεται διστακτική στο κλείσιμο εισιτηρίων μέσω τρίτων. Μάλιστα, η Ryanair έχει «προειδοποιήσει» όσους την επιλέγουν να μην κάνουν τις κρατήσεις τους μέσω ταξιδιωτικών γραφείων, υποστηρίζοντας πως «μπορεί» να χρεωθούν περισσότερο, ενώ η αεροπορική είναι «πιθανό» να μην μπορεί να έχει στη διάθεση της απαραίτητα δεδομένα για τους πελάτες της και τα στοιχεία πληρωμών.

Σύμφωνα On the Beach, η Ryanair σκόπιμα έχει εμποδίσει το ταξιδιωτικό γραφείο από την ολοκλήρωση των κρατήσεων, «δημιουργώντας» τεχνικά προβλήματα, όπως το να απορρίψει τις συναλλαγές που ταυτοποιεί με την εταιρεία.