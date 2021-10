LHH: Μελέτη αποκαλύπτει ότι το 40% των εργαζομένων σκέφτονται την αλλαγή εργασίας

Η μελέτη “Resetting Normal: Defining the New Era of Work” αποκαλύπτει τις παγκόσμιες τάσεις στον χώρο της εργασίας και προβλέπει μετακινήσεις εργαζομένων αναζητώντας ευελιξία, αναγνώριση και βελτίωση της ψυχικής & σωματικής υγείας.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι τα δύο τρίτα (2/3) των εργαζομένων είναι πεπεισμένοι ότι οι εταιρείες θα ξεκινήσουν ξανά σημαντικές προσλήψεις. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι σχεδόν δύο στους πέντε (2/5) αλλάζουν ή σκέφτονται να αλλάξουν δουλειά, με το 41% να σκέφτεται να μετακινηθεί σε δουλειές με πιο ευέλικτες συνθήκες εργασίας. Επίσης, το ένα τέταρτο (1/4) του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού σκέφτεται να μετακινηθεί σε άλλη χώρα ή περιοχή. Ταυτόχρονα, λιγότεροι από τους μισούς είναι ικανοποιημένοι με τις προοπτικές σταδιοδρομίας στην τρέχουσα εταιρεία τους. Το παραπάνω μείγμα συνθηκών της αγοράς, αναδυόμενων προκλήσεων και νέων αναγκών φαίνεται πως ενθαρρύνει τους εργαζομένους να επανεκτιμήσουν το περιβάλλον στο οποίο εργάζονται. Το γεγονός αυτό αναμένεται να οδηγήσει σε αυξημένη κινητικότητα των στελεχών-ταλέντων που σκέφτονται να εγκαταλείψουν την τωρινή τους εργασία ή και να αλλάξουν επάγγελμα, μια πρόσφατη τάση στον χώρο της εργασίας, που την ονομάζουμε «Μεγάλη Παραίτηση».

Το χάσμα μεταξύ ηγεσίας και εργαζομένων

Τα ευρήματα της μελέτης δείχνουν ένα μεγάλο χάσμα μεταξύ εργαζομένων και ηγεσίας. Χαρακτηριστικά:

Η ικανοποίηση από την ηγεσία είναι ιδιαίτερα χαμηλή στους τομείς της εταιρικής κουλτούρας και των ευκαιριών εξέλιξης της σταδιοδρομίας. Μόλις το 48% των εργαζομένων δηλώνει ότι οι διευθυντές τους καλύπτουν τις προσδοκίες τους όσον αφορά στη διαμόρφωση μιας καλής εργασιακής κουλτούρας εντός της εταιρείας. Λιγότερο από 50% των εργαζομένων είναι ικανοποιημένοι με τις προοπτικές σταδιοδρομίας στην εταιρεία τους και μόνο το 37% δηλώνουν ότι η εταιρεία τους επενδύει αποτελεσματικά στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους.

Μόλις το 50% των εργαζομένων δηλώνουν ότι οι ηγέτες τους υποστηρίζουν την ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής.

Το 67% των εργαζομένων δηλώνουν ότι οι ηγέτες δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους ως προς την εξασφάλιση της ψυχικής τους ευημερίας.

Τα παραπάνω ευρήματα έρχονται σε αντίθεση με την αντίληψη που έχουν οι ηγέτες σε σχέση με τις ικανότητές τους στη διαχείριση των παραπάνω ζητημάτων. Οι ηγέτες φαίνεται πως δυσκολεύονται να εντοπίσουν τα συγκεκριμένα σημεία προς βελτίωση, γεγονός που οδηγεί σε ένα διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ της ηγεσίας και των εργαζομένων.

Ο John Morgan, Πρόεδρος της LHH, δήλωσε: «Οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται ότι έχουν περισσότερες επιλογές στη διάθεσή τους, γεγονός που αλλάζει τους κανόνες στον χώρο της εργασίας. Οι εταιρείες πρέπει να αναγνωρίσουν αυτά τα προειδοποιητικά σημάδια, καθώς πολλά ταλέντα θα αναζητήσουν να ικανοποιήσουν σε άλλους οργανισμούς την αυξημένη τους ανάγκη για ισορροπία εργασίας-προσωπικής ζωής και για περισσότερες ευκαιρίες στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους.»

Η Κατερίνα Βουρλογιάννη, Talent Development Director της LHH στην Ελλάδα, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Οι εργαζόμενοι χρειάζονται ηγέτες που θα τους εμπνεύσουν, θα τους καθοδηγήσουν και θα τους αναπτύξουν. Αντίστοιχα και οι ηγέτες χρειάζονται υποστήριξη για να ανταποκριθούν στον απαιτητικό αυτό κόσμο της εργασίας και να καλύψουν τις επιθυμίες και τις ανάγκες των ανθρώπων που διοικούν. Οι εταιρείες θα πρέπει να ενισχύσουν τους ηγέτες τους με τα απαραίτητα εργαλεία, ώστε να μπορούν να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν έγκαιρα ζητήματα που διαφορετικά θα μπορούσαν να γίνουν ο λόγος αποχώρησης των ταλαντούχων εργαζομένων τους.»