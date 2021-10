Ελληνική φαρμακοβιομηχανία: Από την ELPEN το 10% του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων

Επενδύσεις ύψους 120 εκατ. ευρώ υλοποιεί ο Όμιλος ELPEN, που αντιστοιχούν στο 10% των επενδυτικών σχεδίων που έχει υποβάλει στο σύνολό της η ελληνική φαρμακοβιομηχανία.

Το επενδυτικό πλάνο περιλαμβάνει την ενίσχυση των παραγωγικών αλλά και των ερευνητικών δυνατοτήτων και εκτυλίσσεται τόσο στο πεδίο των γενοσήμων όσο και σε αυτό των νέων τεχνολογιών.

Ήδη υπάρχουν δύο εργοτάξια και ξεκινάει το τρίτο, στην Κερατέα, στα Σπάτα και στο Πικέρμι (εκσυχρονισμός τριών παραγωγικών μονάδων).

Σημείο αναφοράς αποτελεί το νέο Πάρκο Έρευνας & Καινοτομίας της εταιρείας στα Σπάτα, το οποίο έχει ως στόχο να αποτελέσει ένα από τα πιο διακεκριμένα κέντρα στον κόσμο στις επιστήμες της Υγείας, με έμφαση στην καινοτομία, την έρευνα και την εκπαίδευση.

«Το Πάρκο Καινοτομίας θα μας βοηθήσει να παρακολουθούμε τις τεχνολογικές εξελίξεις τα επόμενα πολλά χρόνια και κυρίως θα δοθεί η δυνατότητα σε Έλληνες αλλά και ξένους ερευνητές να διεξάγουν στο ερευνητικό του εργαστήριο προκλινική έρευνα για διάφορες παθήσεις. Παράλληλα, θα λειτουργεί ως τράπεζα για δείγματα ιστών, όπου θα καταγράφονται κάποια δεδομένα, τα οποία θα βοηθούν στην αντιμετώπιση ορισμένων παθήσεων στη νέα εποχή. Τέλος, θα αποτελεί “κέντρο υποδοχής” για νέους ερευνητές, οι οποίοι θα έρχονται σ’ εμάς ως startups, ενώ ταυτόχρονα θα είναι κέντρο έρευνας και εκπαίδευσης.

Είναι κάτι μοναδικό, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για την ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης. Ένα μεγάλο "στοίχημα" για εμάς, το οποίο παρεκκλίνει από το σημερινό επιχειρηματικό μοντέλο μας, που συνίσταται στην ανάπτυξη γενοσήμων αλλά και καινοτόμων προϊόντων», ανέφερε ο συνδιευθύνων σύμβουλος της ΕΛΠΕΝ και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), Θεόδωρος Τρύφων, στο πλαίσιο του 5ου συνεδρίου που διοργάνωσε ο Κύκλος Ιδεών για την Εθνική Ανασυγκρότηση.

Το 2020, παρά τις δυσκολίες που επέφερε η υγειονομική κρίση, η ELPEN κατάφερε να αυξήσει το προσωπικό της κατά 10%. Σήμερα απασχολεί 1.100 εργαζομένους, σε επίπεδο ομίλου. Με τις νέες επενδύσεις που υλοποιεί, θα δημιουργήσει 250 νέες άμεσες θέσεις εργασίας, κυρίως για επιστήμονες υψηλής εξειδίκευσης, συμβάλλοντας ενεργά στον επαναπατρισμό των Ελλήνων επιστημόνων και τον περιορισμό του brain drain.

Υπενθυμίζεται ότι οι ελληνικές φαρμακευτικές επιχειρήσεις έχουν υποβάλλει επενδυτικό πλάνο ύψους 1,2 δισ. ευρώ, που εκτείνεται από το 2021 έως το 2026.

«Οι επενδύσεις είναι μονόδρομος για την επιβίωση μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον», υπογράμμισε ο κ. Τρύφων εκφράζοντας την ελπίδα ότι η Πολιτεία θα προβεί στις απαραίτητες κινήσεις ώστε να προωθηθούν.

Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ο Μαργαρίτης Σχοινάς

Επίσκεψη στο εργοστάσιο της ELPEN στο Πικέρμι, καθώς και στο υπό κατασκευή Πάρκο Έρευνας και Καινοτομίας πραγματοποίησαν ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς και ο γενικός διευθυντής της Ένωσης Medicines for Europe, Adrian Van Den Hoven.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μεγάλου διεθνούς συνεδρίου με τίτλο «Goal 2030: Access for all - Generating a healthy medicines strategy for the next decade» της Ένωσης “Medicines for Europe” και της “International Generic και Biosimilar Medicines Association”, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 6, 7 & 8 Οκτωβρίου 2021 στην Αθήνα με τη συνδιοργάνωση της ΠΕΦ.

«Η παρουσία μου στην Αθήνα σήμερα συνδέεται με το συνέδριο της Medicines for Europe, της ένωσης των βιομηχανιών γενοσήμων φαρμάκων της Ευρώπης, τις εργασίες της οποίας άνοιξα το πρωί, αλλά θέλησα στη συνέχεια να κάνω επισκέψεις πεδίου σε ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες, οι οποίες δίνουν έναν δυναμικό τόνο ανάπτυξης μέσα από εξαγωγές καινοτόμων προϊόντων και ουσιών, που φέρνουν κοντά όχι μόνο την παραγωγή αλλά και την έρευνα και την καινοτομία.

Πιστεύω πως η Ευρώπη στην τωρινή συγκυρία αφήνει πίσω της την αντιμετώπιση της πανδημίας και στρέφεται στη διαχείριση και στην κατασκευή μιας καινούργιας Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υγεία, με θετικές αποφάσεις έξω πια από το κλίμα της κρίσης. Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία μπορεί να αποδειχθεί ένας μοχλός αυτής της διαδικασίας ανάκαμψης. Έχουμε στη διάθεσή μας πρωτοφανείς ευρωπαϊκούς πόρους για να στηρίξουμε την ψηφιακή, την καινοτόμο και την ερευνητική εξαγωγική δραστηριότητα.

Έχουμε ένα νέο ρυθμιστικό κοινοτικό πλαίσιο που θα προκύψει από την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα φάρμακα άλλα κυρίως έχουμε τον δυναμισμό των ανθρώπων του ιδιωτικού τομέα και της βιομηχανίας. Έχουμε τη δημιουργικότητα των ερευνητικών κοινοτήτων της Ελλάδας και θέλω να πιστεύω ότι σε βάθος χρόνου θα μπορέσουμε να δούμε τον τομέα αυτό της φαρμακοβιομηχανίας να είναι το βασικό πεδίο του brain gain της επιστροφής. Δηλαδή των νέων Ελλήνων οι οποίοι θα συνδέσουν το όραμα της επιστροφής με την εμπλοκή τους σε αυτές τις νέες παραγωγικές και εξαγωγικές δραστηριότητες», σχολίασε κατά την επίσκεψή του στις εγκαταστάσεις της ELPEN, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς.

Αντίστοιχα, ο γενικός διευθυντής της Ένωσης Medicines for Europe, Adrian Van Den Hoven τόνισε: «Η επίσκεψη του Αντιπρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Μαργαρίτη Σχοινά στις παραγωγικές εγκαταστάσεις και στο νέο ερευνητικό κέντρο ενός εκ των σημαντικότερων μελών μας στην Ελλάδα, της ELPEN, αποτελεί αναμφίβολα ένα εξαιρετικά τιμητικό γεγονός για την Ένωση Medicines for Europe.

Η συγκεκριμένη επίσκεψη έδειξε ξεκάθαρα, πως ο κλάδος της φαρμακοβιομηχανίας είναι σταθερά προσηλωμένος στις επενδύσεις που αφορούν στην ασφάλεια, την Έρευνα και Ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Είναι επομένως αναγκαίο η χάραξη των μελλοντικών στρατηγικών για το φάρμακο και τη βιομηχανία να γίνει στη βάση των βιώσιμων αγορών που αφορούν τόσο στην προμήθεια off-patent φαρμάκων, όσο και στις επενδύσεις που σχετίζονται με την καινοτομία από φάρμακα προστιθέμενης αξίας.

Σε συμφωνία επίσης με τις υποσχέσεις που λάβαμε από την Επιτροπή, το σύνολο των εταιρειών μας εκφράζει την ελπίδα, πως το Ταμείο Ανάκαμψης και Σταθερότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις σε σύγχρονη τεχνολογία εντός της ΕΕ, με στόχο να καταφέρει η Ευρώπη να ανταγωνιστεί την Ασία. Το γεγονός αυτό προϋποθέτει την προσαρμογή από την πλευρά της ΕΕ των κατευθύνσεων που σχετίζονται με τις κρατικές ενισχύσεις για την παραγωγή φαρμάκων, καθώς οι συγκεκριμένες περιορίζουν σε σημαντικό βαθμό τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και σταθερότητας».

«Η επίσκεψη των κ.κ. Σχοινά και Van Den Hoven σηματοδοτεί αναμφίβολα μια ξεχωριστή τιμή για την εταιρεία μας. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, η ELPEN συνεχίζει τη δραστηριότητά της και υλοποιεί το επενδυτικό της πλάνο. Οι φαρμακευτικές πολιτικές που ακολουθήθηκαν στα χρόνια των μνημονίων προκάλεσαν δυστυχώς σοβαρές στρεβλώσεις στην αγορά, απειλώντας τη βιωσιμότητα της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας.

Στις προκλήσεις του παρελθόντος προστέθηκε φυσικά και η πανδημία. Στη διάρκειά της, η ελληνική φαρμακοβιομηχανία εξασφάλισε την πλήρη επάρκεια φαρμάκων πρώτης ανάγκης στους Έλληνες ασθενείς και την αυτάρκεια της χώρας. Η επόμενη μέρα χρειάζεται τη στήριξη των επενδύσεων που δρομολογεί ο κλάδος της παραγωγής φαρμάκων, με στόχο την προστασία της υγείας όλων των Ευρωπαίων πολιτών.

Σε αυτή την κατεύθυνση, το εθνικό σχέδιο «Ελλάδα 2.0» αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την Ελλάδα, καθώς μπορεί να μετατρέψει την κρίση της πανδημίας σε ευκαιρία, ενώ είναι καλά συνδεδεμένο και με μια σειρά από μεταρρυθμίσεις στο τομέα της Υγείας και του φαρμάκου. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη γεωγραφική θέση της χώρας μας και το εργατικό δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης που διαθέτουμε μπορεί να οδηγήσει στην ανάδειξη της Ελλάδας σε ένα Ευρωπαϊκό Επιστημονικό Hub για έρευνα και ανάπτυξη», επισήμανε από την πλευρά του ο Θεόδωρος Τρύφων.