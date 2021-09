Με ισχυρές συμμετοχές, με μεγάλα εγχώρια και διεθνή ονόματα και σχήματα αλλά και με… εκπλήξεις, ολοκληρώθηκε χτες, με ιδιαίτερη επιτυχία, η φάση της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού συμμετοχής (κατ’ ελάχιστον 67%) στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου» (ΟΛΗ Α.Ε.), με τη συμμετοχή 9 σχημάτων-κοινοπραξιών.

Η διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ αφενός δείχνει σαφή ικανοποίηση για τις συμμετοχές στον διαγωνισμό και τον συνωστισμό ισχυρών ονομάτων, αφετέρου μένει πιστή στις εξαγγελίες της για τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.

Η συμμετοχή δε στην αρχική φάση του διαγωνισμού ονομάτων και ομίλων όπως οι Grimaldi (Minoan), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (Γ. Περιστέρης), ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, Ιβάν Σαββίδης (ΟΛΘ), ΣΕΚΑΒΙΝ (συμφερόντων Σήφη Βαρδινογιάννη), Γρύλος (AVIAREPS ΕΛΛΑΣ - Sky Express), Attica Group, ξένων σχημάτων όπως οι Portek, GPH CRUISE PORT FINANCE, OLETE LMITED, εταιρείας του ομίλου SeaJets, αλλά και μικρότερων πλην όμως σημαντικών εγχώριων επιχειρήσεων, όπως οι Καράτζης, Κυριακίδης Μάρμαρα, ΤΕΚΑΛ καταδεικνύει ένα δεδομένο.

Ότι η φιλοσοφία και η προσέγγιση των διαδικασιών από τη νέα διοίκηση του Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων υπό το πρίσμα σοβαρότητας, αξιοπιστίας, αμεσότητας, τεχνοκρατικού μοντέλο και τήρησης χρονοδιαγραμμάτων, έχει ήδη αρχίσει να αποτυπώνεται στους διαγωνισμούς και στη συμμετοχή ισχυρών ομίλων σε αυτούς. Με αποτέλεσμα, να μεγαλώνουν τόσο το κύρος του ΤΑΙΠΕΔ, όσο και τα οφέλη για το δημόσιο.

Υπενθυμίζεται ότι τα 9 σχήματα ήταν:

1. OLETE LMITED

2. Κοινοπραξία «GRAY PIER HERAKLION PORT», αποτελούμενη από τις εταιρείες ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ και FHL. H. ΚΥΡΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Ε.

3. Κοινοπραξία GRIMALDI EUROMED S.p.A. – ΜΙΝΩΪΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

4. Κοινοπραξία PORTEK INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED - GPH CRUISE PORT FINANCE LTD

5. Κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ - ATTICA GROUP

6. Κοινοπραξία ΓΕΚ ΓΕΡΝΑ Α.Ε. – AVIAREPS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

7. Κοινοπραξία ΣΕΚΑΒΙΝ Α.Ε. – GOLDENSTEP SHIPPING LIMITED

8. ΟΛΘ Α.Ε.

9. ΤΕΚΑΛ Α.Ε.

Ερχόμενοι στις συμμετοχές, και κυρίως στις συνεργασίες, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η συμφωνία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ του Γ. Περιστέρη με την AVIAREPS ΕΛΛΑΣ, του κρητικού επιχειρηματία κ. Γρύλου, που είναι γνωστός όχι μόνο για το ενδιαφέρον του για τον τουρισμό, αλλά και γιατί ελέγχει την γνωστή αεροπορική εταιρεία Sky Express. Η συμμετοχή των δύο ομίλων, λόγω επενδυτικών βλέψεων στο νησί, λόγω συμμετοχής σε projects (αεροδρόμιο Καστέλι από ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κ.α.) θεωρούνταν εδώ και καιρό ως πιθανή, αν όχι σίγουρη, πλην όμως η σύμπραξή τους δεν περνά απαρατήρητη. Μένει να φανεί αν θα περιοριστεί στο λιμάνι ή θα υπάρξουν και άλλα πεδία σύμπραξης λόγω της πολυσχιδούς δράσης και των δύο ομίλων.

Όπως έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και η συνεργασία των ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις (θυγατρική Ελλάκτωρ) με την Attica Group, που «χτυπάει» και άλλους διαγωνισμούς για περιφερειακά λιμάνια (π.χ. Ηγουμενίτσα). Για την ακτοπλοϊκή η αγορά βοούσε για τη συμμετοχή της, ενώ θυμίζουμε ότι πρόσφατα το insider αποκάλυψε την πρόθεση της κατασκευαστικής να «κοιτάξει» αυτούς τους διαγωνισμούς και να εισέλθει σε νέους τομείς δράσης. Τελικά επήλθε μεταξύ του deal και κοινή κάθοδος. Μένει να φανεί αν υπάρξει και συνέχεια…

Η παρουσία των Grimaldi-Minoan θεωρούνταν ως αναμενόμενη, άλλωστε ο όμιλος έχει στενή σχέση με την Κρήτη μέσω των βασικών γραμμών από τον Πειραιά, έχει δημοσίως αναφέρει ότι ενδιαφέρεται για τα λιμάνια σε Ηράκλειο ή Ηγουμενίτσα, οπότε, η παρουσία του δεν ήταν έκπληξη. Σε κάθε περίπτωση, είναι ένας ισχυρός ενδιαφερόμενος που φέρεται να επιθυμεί σφόδρα το λιμάνι.

Ενδιαφέρον έχει η παρουσία της ΣΕΚΑΒΙΝ, συμφερόντων Σήφη Βαρδινογιάννη, που ειδικεύεται στην προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών, σε συνεργασία με την Goldenstep Shipping Ltd, μέλος του Ομίλου Seajets που λειτουργεί το μεγαλύτερο δίκτυο σκαφών high speed παγκοσμίως.

Όπως έχει ιδιαίτερη σημασία και η συμμετοχή βέβαια του Ιβάν Σαββίδη, μέσω του ΟΛΘ, που φαίνεται ότι εκτός από τα λιμάνια της Βορείου Ελλάδας και της Ηγουμενίτσας (το θεωρεί ως… φυσική προέκταση), μπήκε στο παιχνίδια και για την Κρήτη, ποντάροντας στα περιθώρια ανάπτυξης του νησιού και στις νέες επενδύσεις. Κατά πόσο θα μπορέσει να απλώσει όμως δίχτυα και στη μεγαλόνησο, θα φανεί στην επόμενη φάση.

Από κει και πέρα, η παρουσία της ΤΕΚΑΛ, γνωστής για τα κατασκευαστικά έργα στον ΟΛΠ αλλά εσχάτως και σε άλλου τομείς (π.χ. οδικά), οι γνωστές εγχώριες επιχειρήσεις Καράτζης και Κυριακίδης Μάρμαρα, συμπληρώνουν τις εγχώριες συμμετοχές, με την πρώτη να έχει παρουσία σε λιμενικά έργα και τις άλλες δύο «σχέση» με το νησί (π.χ. η Καράτζης) και αλλά και «βλέψεις» για επέκταση δράσεων.

Η Portek είναι θυγατρική της Ιαπωνικής Mitsui & Co. Ltd., με έδρα τη Σιγκαπούρη και γραφεία σε περισσότερες από 10 χώρες σε όλη την Ασία, την Ευρώπη και την Αφρική, ενώ έχει δώσει το παρών και σε άλλου διαγωνισμούς. Σε αυτόν κατεβαίνει με την Global Ports Holding Plc (GPH), που ασχολείται με λιμένες, εισηγμένος στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, και αποτελεί θυγατρική της Global Investment Holdings (GIH), ενός ομίλου εταιρειών με διαφοροποιημένες δραστηριότητες εστιασμένες σε λιμενικές υποδομές.

Η θέση του νησιού και του λιμανιού, σε συνδυασμό με τις μεγάλες υποδομές που προωθούνται στην Κρήτη (οδικά έργα, ενεργειακά projects, τουριστικές και οικιστικές επενδύσεις, η αξιοποίηση της έκτασης στις Γούρνες, το αεροδρόμιο στο Καστέλι κ.α.) έχουν μετατρέψει τη μεγαλόνησο σε επικείμενο εμπορικό, εμπορευματικό και… κάθε είδους «κόμβο» με εξαιρετική σημασία. Στον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου έχει παραχωρηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης και λειτουργίας των γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων της χερσαίας λιμενικής ζώνης του λιμένος Ηρακλείου.

Η εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.» (ΟΛΗ Α.Ε.) έχει σήμερα το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης και λειτουργίας των γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων της χερσαίας λιμενικής ζώνης του λιμένος Ηρακλείου μέχρι τον Ιανουάριο του 2063. Έχει επίσης διαχειριστικές αρμοδιότητες των α) του παλαιού Ενετικού λιμένα, β) του λιμένα Λινοπεραμάτων και γ) των τριών αλιευτικών καταφυγίων: Λούτρα, Κερατόκαμπος και Άρβη. Προβλέπεται ο Παλαιός Ενετικός Λιμένας να εξαιρεθεί από την αναθεωρημένη ζώνη ευθύνης του Οργανισμού.

Οι κύριες δραστηριότητες της ΟΛΗ Α.Ε. περιλαμβάνουν υπηρεσίες ελλιμενισμού πλοίων, φορτοεκφόρτωσης ξηρού χύδην φορτίου και γενικών συμβατικών φορτίων, δραστηριότητες κρουαζιέρας καθώς και παράκτιες μεταφορές επιβατών.

Οι σύμβουλοι αξιοποίησης του Ταμείου, αφού αξιολογήσουν τις υποβληθείσες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, θα υποβάλουν την εισήγησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ σχετικά με τους υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής για την επόμενη φάση του διαγωνισμού (φάση δεσμευτικών προσφορών).

Το «who is who» των διεκδικητών

Global Ports Holding (GPH) CRUISE PORT FINANCE (Subsidiary of Global Investment Holdings): Η Global Ports Holding Plc (GPH), είναι η σχετική με λιμένες, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου θυγατρική της Global Investment Holdings (GIH), ενός ομίλου εταιρειών με διαφοροποιημένες δραστηριότητες εστιασμένες σε λιμενικές υποδομές, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και παραγωγή καθαρής ενέργειας, διανομή συμπιεσμένου φυσικού αερίου και εξόρυξη, καθώς και ανάπτυξη ακινήτων και μεσιτεία και διαχείριση περιουσιακών στοιχείων. [Η GPH, είναι ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος διαχειριστής λιμένων κρουαζιέρας, με 21 λιμάνια, συμπεριλαμβανομένων δύο εμπορικών λιμένων, σε 13 διαφορετικές χώρες σε 4 ηπείρους, εξυπηρετώντας περίπου 14 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως, με καθιερωμένη παρουσία στην Καραϊβική, τη Μεσόγειο, και την Ασία.]

Portek International Private Ltd: Η Portek είναι θυγατρική της Ιαπωνικής Mitsui & Co. Ltd., με έδρα τη Σιγκαπούρη και γραφεία σε περισσότερες από 10 χώρες σε όλη την Ασία, την Ευρώπη και την Αφρική. Η εταιρεία διαχειρίζεται 7 λιμένες μεσαίου μεγέθους και παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις λιμενικού μηχανολογικού εξοπλισμού και τεχνολογίας σε λιμάνια σε όλο τον κόσμο.

ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ (Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ): Θυγατρική του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, από τους μεγαλύτερος ομίλους υποδομών στην Ελλάδα κι ένας εκ των κορυφαίων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με περίπου 6.000 εργαζόμενους. Η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ είναι η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία στον τομέα των παραχωρήσεων καλύπτοντας όλο το φάσμα δραστηριοτήτων: χρηματοδότηση, μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία. [Οι ενεργές παραχωρήσεις της περιλαμβάνουν την λειτουργία/διαχείριση της Μαρίνας Αλίμου, συμμετοχές σε αυτοκινητοδρόμους (Αττική Οδός, Μορέας, Ολυμπία Οδός και Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου), στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, καθώς και παραχωρήσεις και λειτουργία χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων.]

Attica A.E ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Attica Group): Η ATTICA Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Attica Group) είναι η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών μητρική εταιρεία των Superfast Ferries, Blue Star Ferries και Hellenic Seaways. Η εταιρεία ειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών επιβατών και φορτηγών στην Ανατολική Μεσόγειο, εξυπηρετώντας 60 προορισμούς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό (διαδρομές Ελλάδα-Ιταλία και Μαρόκο-Ισπανία) μέσω ενός στόλου 32 επιβατικών πλοίων και ταχύπλοων.

AVIAREPS ΕΛΛΑΣ: H AVIAREPS ΕΛΛΑΣ αποτελεί έναν σημαντικό επιχειρηματικό όμιλο με δραστηριότητες που εκτείνονται από αεροπορικές υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης (ground handling), τουρισμού, αεροπορίας, logistics και cargo όπως η Swissport Hellas και Skyserv, καθώς και η αεροπορική εταιρεία Sky Express. Ο όμιλος διακρίνεται για την παροχή ποιότητας, ασφάλειας, εξειδίκευσης, καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών.

Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: O Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι ένας από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται στους τομείς των υποδομών, της παραγωγής, προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας από θερμικές πηγές και ΑΠΕ, των παραχωρήσεων, της διαχείρισης απορριμμάτων και της ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων. Οι δραστηριότητές του εκτείνονται σε 16 χώρες (Ευρώπη, ΗΠΑ, Μέση Ανατολή), απασχολώντας συνολικά 4.400 εργαζομένους.

ΚΑΡΑΤΖΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Η KARATZIS είναι παγκόσμιος ηγέτης στην κατασκευή καινοτόμων υλικών διχτύων με ενεργή εμπορική παρουσία σε περισσότερες από 70 χώρες και εγκαταστάσεις παραγωγής σε Ελλάδα και Γερμανία. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται επίσης, μέσω επιλεκτικών επενδύσεων, στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας μέσω κατασκευής φωτοβολταϊκών πάρκων στην Κατερίνη, τη Λάρισα, τη Βοιωτία και το Ηράκλειο και τον Τουρισμό μέσω πολυτελούς all-inclusive συγκροτήματος ξενοδοχείων και μπανγκαλόου στην Κρήτη.

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Η F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Μάρμαρα & Γρανίτες AE δραστηριοποιείται στην εξόρυξη, επεξεργασία και εμπορία μαρμάρων και γρανιτών με παγκόσμια φήμη στον κλάδο των φυσικών πετρωμάτων, κυρίως μέσω της κυριαρχίας της στον τομέα λευκού μαρμάρου. Διαθέτει διάφορα λατομεία στην Ελλάδα, εργοστάσιο επεξεργασίας μαρμάρου, εργοστάσιο ξηρών κονιαμάτων και κολλών, εταιρεία διεθνών μεταφορών και εταιρείες εμπορίας μαρμάρου σε Ελλάδα και Ιταλία.

Grimaldi Euromed / Minoan Lines (Μινωικές Γραμμές ANE): H Grimaldi Euromed ανήκει στον ‘Ομιλο Grimaldi, έναν πολυεθνικό όμιλο εφοδιαστικής αλυσίδας που ειδικεύεται στη λειτουργία πλοίων roll-on / roll-off, μεταφορών αυτοκινήτων και πλοίων. Μέσω των θαλάσσιων υπηρεσιών της, η εταιρεία μεταφέρει αυτοκίνητα, κάθε είδους τροχήλατο φορτίο, εμπορευματοκιβώτια, παλετοποιημένα / ενοποιημένα φορτία και επιβάτες. Επιπλέον, ο Όμιλος Grimaldi λειτουργεί ένα δίκτυο περίπου είκοσι τερματικών στην Ευρώπη, την Αίγυπτο και τις ΗΠΑ, για το διαχείριση τροχήλατου και γενικού φορτίου καθώς και εμπορευματοκιβωτίων. Οι Μινωικές Γραμμές είναι επίσης εταιρεία του Ομίλου Grimaldi με στόλο 6 πλοίων.

SEKAVIN: Η SEKAVIN S.A. είναι ένας κορυφαίος φυσικός προμηθευτής, που ειδικεύεται στην προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών στην ευρύτερη περιοχή του Λιμένα Πειραιά, των Αγίων Θεοδώρων και της Σύρου.

Goldenstep Shipping Ltd: Μέλος του Ομίλου Seajets που λειτουργεί το μεγαλύτερο δίκτυο σκαφών high speed παγκοσμίως, με περισσότερες από 250 συνδέσεις από τον Πειραιά, τη Ραφήνα και την Κρήτη με τα νησιά των Κυκλάδων με στόλο 17 πλοίων .

ΟLETE (Cyprus): Ιδιωτική εταιρεία με έδρα την Κύπρο.

ΟΛΘ Α.Ε: O ΟΛΘ είναι οργανισμός διαχείρισης λιμένων που διαχειρίζεται το μεγαλύτερο λιμάνι της Βόρειας Ελλάδας, αυτό της Θεσσαλονίκης, βάσει σύμβασης παραχώρησης με την Ελληνική Δημοκρατία. Ο ΟΛΘ είναι εταιρεία εισηγμένη στο ΧΑ και λειτουργεί υπό τη διοίκηση της κοινοπραξίας Deutsche Invest Equity Partners GmbH (DIEP) / Terminal Link / Belterra από το 2018.

TEKAL S.A: Η ΤΕΚΑΛ Α.Ε. είναι ελληνική κατασκευαστική εταιρεία με τεχνογνωσία σε λιμενικά και εξειδικευμένα κατασκευαστικά έργα και δραστηριοποιείται στους τομείς της πολιτικής μηχανικής, της μηχανικής, της κατασκευής κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και στην παροχή ποικιλόμορφων υπηρεσιών που άπτονται των τομέων αυτών στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της Ν. Ευρώπης.