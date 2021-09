Κινητικότητα και νέα δεδομένα στις ταχυμεταφορές φέρνει η άνοδος του ηλεκτρονικού εμπορίου

Χρονιά επαναπροσδιορισμού και μεγάλων ευκαιριών αποδεικνύεται το 2021 για τον κλάδο των ταχυμεταφορών, μετά και την εκρηκτική άνοδο του τζίρου αλλά και των παραπόνων των καταναλωτών που έφερε η πανδημία. Οι ειδήσεις για τις επιχειρήσεις του κλάδου είναι αρκετές και συγκεντρωτικά μαρτυρούν μια τάση ανανέωσης μέσω της ψηφιακής αναμόρφωσης, μέσω της υιοθέτησης πρακτικών του εξωτερικού όπως τα συνδρομητικά μοντέλα, αλλά μέσω της αύξησης των συνεργιών, τάση που παρατηρήθηκε ευθύς εξαρχής της πανδημίας για την βελτίωση της εξυπηρέτησης, ιδίως στο τελευταίο μίλι.

Η αναμόρφωση άλλωστε κρίνεται επιβεβλημένη αν σκεφτεί κανείς ότι η ζήτηση των υπηρεσιών ταχυμεταφορών αυξήθηκε πάνω από 70% σε σχέση με την προ πανδημική εποχή ενώ στελέχη της αγοράς έχουν εκτιμήσει ότι αναμένεται μια αύξηση τουλάχιστον 10-15% στον ρυθμό ανάπτυξης για τα επόμενα 3-5 χρόνια.

Στην πρώτη γραμμή ο ψηφιακός μετασχηματισμός

Προς επιβεβαίωση των παραπάνω, μόλις την εβδομάδα που μας πέρασε, ένας εκ των μεγαλυτέρων παικτών της αγοράς, τα ΕΛΤΑ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση ενός μεγάλου εγχειρήματος ψηφιακού μετασχηματισμού. Ο λόγος για το νέο ρομποτικό σύστημα αυτόματης διαλογής αντικειμένων το οποίο τέθηκε σε λειτουργία με στόχο να τριπλασιαστεί η ταχύτητα διαλογής των δεμάτων.

Όπως ανακοινώθηκε, πρόκειται για ένα σύστημα - το πρώτο της κατηγορίας του στην Ευρώπη, που αξιοποιεί τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) για τη διαχείριση των αντικειμένων με υπέρ-υψηλή ταχύτητα και ασφάλεια, το οποίο και ξεκίνησε να λειτουργεί από τα μέσα Αυγούστου στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στο Κρυονέρι.

Στόχος, όπως ανέφερε η σχετική ενημέρωση της επιχείρησης, είναι να αλλάξει συνολικά τα δεδομένα για τον Όμιλο ΕΛΤΑ, αναβαθμίζοντας δραστικά τη δυναμικότητα και την ταχύτητα στη διαλογή και, κατά συνέπεια, στις παραδόσεις, αλλά κι εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη ασφάλεια για τα αντικείμενα. Κι αυτό γιατί το νέο ρομποτικό σύστημα διαλογής, το οποίο μπορεί να διαχειριστεί το 80% των συνολικών αποστολών με την βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης επιτυγχάνει έως και 250% αύξηση στην ταχύτητα διαλογής καθώς και παράδοση την επόμενη ημέρα.

Σημειωτέον ότι σε έναν από τους νευραλγικούς κρίκους της αλυσίδας των ταχυδρομικών υπηρεσιών επικρατεί σήμερα η χειροκίνητη ή ημι-μηχανική διαλογή, η οποία όμως έχει ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις σε χρόνο και σημαντικές πιθανότητες σφαλμάτων, με αποτέλεσμα τις καθυστερήσεις στις παραδόσεις. Τέτοιου είδους ρομποτικά συστήματα υιοθετούν ή δρομολογούν την υιοθέτησή τους και οι μεγάλοι παίκτες του λιανεμπορίου που διατηρούν δικό τους στόλο παραδόσης προϊόντων, όπως το Πλαίσιο και ο Κωτσόβολος.

Την ψηφιακή στροφή των Ελληνικών Ταχυδρομείων αναμένεται να ακολουθήσουν και οι άλλοι μεγάλοι του κλάδου, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες σχεδιάζουν επενδύσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Μέσα στους επόμενους μήνες, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχαν αναφέρει στελέχη της εταιρείας αναμένεται να ολοκληρωθεί σχετική επένδυση ενός ακόμα μεγάλου παίκτη της ελληνικής αγοράς, της ACS. Όπως έχει επισημανθεί, η εταιρεία προχωρά στην ολοκλήρωση της κατασκευής του νέου σύγχρονου κέντρου διαλογής δεμάτων (hub), ενός κτιρίου 30.000 τ.μ., στο Αιγάλεω. Πρόκειται για μια επένδυση ύψους 40 εκατ. ευρώ η οποία αφορά τόσο την κτηριακή υποδομή όσο και τον τεχνολογικό εξοπλισμό της, αφού και αυτό το κέντρο διαλογής θα χρησιμοποιεί αυτόματα μηχανήματα διαλογής δεμάτων τελευταίας τεχνολογίας.

Συνεργιών και εξαγορών συνέχεια

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός βέβαια, αποτελεί μόνο ένα σκέλος της αναδιοργάνωσης του κλάδου. Εν μέσω πανδημίας και με στόχο την εξυπηρέτηση του αυξημένου όγκου των παραγγελιών επικράτησε η τάση για κλαδικές συνεργασίες. Κάπως έτσι είδαμε πολλές εταιρείες ταχυμεταφορών να συνάπτουν συμφωνίες με μεγάλους παίκτες του λιανεμπορίου ώστε να πραγματοποιηθεί ομαλά η μετάβασή των τελευταίων στο online shopping. Ενδεικτικό παράδειγμα προς αυτή την κατεύθυνση αποτελούν τα σούπερ μάρκετ. H τάση βέβαια συνεχίζεται μέχρι και σήμερα επεκτεινόμενη και σε άλλους κλάδους και συμπορεύεται με την τάση για εξαγορές και συγχωνεύσεις που έγινε εξίσου αισθητή.

Με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του Έλληνα e-καταναλωτή και εμπόρου για παράδειγμα, ανακοινώθηκε προ εβδομάδων μια νέα συνεργασία μεταξύ της πλατφόρμας σύγκρισης τιμών BestPrice.gr με την startup Stoferno.gr η οποία παρέχει premium υπηρεσίες courier.

Η συνεργασία των δύο εταιριών έρχεται να δώσει λύση στις αυξημένες ανάγκες του Έλληνα e-καταναλωτή και εμπόρου για άμεση παράδοση των παραγγελιών, προσφέροντας υπηρεσίες αυθημερόν παράδοσης ή/και εγγυημένης παράδοσης την επόμενη ημέρα, για τα 3.000 ηλεκτρονικά καταστήματα που συμμετέχουν στο BestPrice.gr. Τα ενεργά ηλεκτρονικά καταστήματα στο BestPrice.gr θα έχουν την δυνατότητα να κάνουν αποκλειστική χρήση της προνομιακής προσφοράς από 1η Σεπτεμβρίου. Σημειωτέον ότι η Stoferno.gr προσφέρει εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης του δέματος σε 2ωρα χρονικά διαστήματα, real-time tracking του διανομέα στο χάρτη, δυναμικές δυνατότητες αναδρομολόγησης των δεμάτων ώστε να φτάσει το δέμα στον παραλήπτη έγκαιρα καθώς και real-time chat με εκπρόσωπο της εταιρείας για οτιδήποτε χρειαστεί ο παραλήπτης και ο αποστολέας σε επίπεδο υποστήριξης.



Όσο για την κινητικότητα σε εξαγορές και συγχωνεύσεις μέσα στη χρονιά να αναφέρουμε ενδεικτικά ότι στην αυγή του καλοκαιριού την είσοδό της στον ραγδαία αναπτυσσόμενο κλάδο των ταχυμεταφορών, ανακοίνωσε η οικογένεια Μαρινάκη. Ο λόγος για την ολοκλήρωση της εξαγοράς του πλειοψηφικού ποσοστού της εταιρείας ταχυμεταφορών Courier Center που δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά από το 1997 και διαθέτει σήμερα έναν στόλο 200 οχημάτων, που κάθε μήνα παραδίδουν περισσότερα από 400 χιλιάδες πακέτα, εξυπηρετώντας μικρούς και μεγάλους λιανέμπορους. Επιπλέον, εντός του τρέχοντος έτους ανακοινώθηκε και η είσοδος μιας εκ των κορυφαίων εταιρειών marketplace, Skroutz, στον χώρο του last mile delivery μέσω εξαγοράς της υπηρεσίας courier SendΧ από την MyJobNow.



Κατά τα πρότυπα του εξωτερικού



Η τελευταία δε, πέρα από την εξαγορά λάνσαρε πρόσφατα και μια διαφορετική λύση στην παράδοση δεμάτων, η οποία ακολουθεί τα πρότυπα μεγάλων εταιρειών του εξωτερικού, όπως η Amazon. Συγκεκριμένα προς εξυπηρέτηση του πελάτη και με στόχο να τον απαλλάξει από τα μεταφορικά κόστη η Skroutz λάνσαρε την συνδρομητική υπηρεσία Skroutz Plus. Μέσω του Skroutz Plus, και με μια ετήσια συνδρομή της τάξης των 17€, η πλατφόρμα προσφέρει δωρεάν μεταφορικά για αγορές μέσω Skroutz, αξίας άνω των 20€ και βάρους έως και 14 κιλών.



Η εικόνα της αγοράς



Οι προαναφερθείσες κινήσεις μαρτυρούν ένα υπό διαμόρφωση τοπίο, το οποίο θα δεχτεί μεγάλες αλλαγές και το επόμενο διάστημα. Σημειωτέον ότι στην αγορά των ταχυμεταφορών δραστηριοποιούνται πάνω από 500 εταιρείες (με Γενική Άδεια Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών) οι οποίες πραγματοποιούν συνολικά κύκλο εργασιών περί τα 400 εκατ. ευρώ ή 600 εκατ. ευρώ συνυπολογίζοντας τον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας των ΕΛΤΑ, προ πανδημίας.



Από την πίτα διεκδικούν μερίδιο και μερικές δεκάδες νέων εταιρειών που αδειοδοτούνται ετησίως. Ωστόσο το 80% του τζίρου γίνεται από έξι εταιρείες και πάνω από το 50% αντιστοιχεί σε τέσσερις ελληνικές εταιρείες (ACS, Γενική Ταχυδρομική, ΕΛΤΑ Courier και Speedex).

Όσο για το μεγαλύτερο μέρος των ταχυδρομικών αντικειμένων διακινείται από την Αττική (περίπου 80%) και τη Μακεδονία (περίπου 8%) για το εσωτερικό και το εξωτερικό, ενώ πάνω από 80% των διακινούμενων αντικειμένων προ πανδημίας ήταν φάκελοι. Βάσει δε ανάλυσης της ΕΕΤΤ στους ισολογισμούς των μεγάλων επιχειρήσεων ταχυμεταφορέων τα μικροδέματα συνεισέφεραν ήδη προ πανδημίας το 50% των εσόδων των εταιρειών - το 2018, οι φάκελοι αντιστοιχούν στο 87% των ταχυδρομικών αντικειμένων, συνεισφέροντας το 52% των εσόδων.