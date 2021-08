Η OnlyFans συνεχίζει με το πορνογραφικό περιεχόμενο, μετά τις αντιδράσεις

Η διοίκηση του OnlyFans ανακοίνωσε πως «παγώνει» την απόφαση για να σταματήσει την προβολή πορνογραφικού περιεχομένου, σε μια στροφή 180 μοιρών μετά από το σάλο που προκλήθηκε από την πρόθεση να «μπλοκάρει» το περιεχόμενο που ποστάρουν οι χρήστες της.

Η συνδρομητική πλατφόρμα ανακοίνωσε ότι διασφάλισε «τις αναγκαίες συνθήκες» ώστε να συνεχίσει την προβολή σεξουαλικού περιεχομένου. Προ ημερών, η διοίκηση της εταιρείας είχε ανακοινώνει ότι απαγορεύει το πορνογραφικό περιεχόμενο λόγω των πιέσεων που δέχθηκε από τις συνεργαζόμενες τράπεζες.

«Ευχαριστούμε τους πάντες που κάνατε τη φωνή σας να ακουστεί» ανέφερε η OnlyFans σε ανάρτηση της στο Twitter.

«Θα συνεχίσουμε να παρέχουμε ένα μέρος για την προβολή περιεχομένου σε όλους τους χρήστες» συμπληρώνεται στο tweet της OnlyFans.

Thank you to everyone for making your voices heard.







We have secured assurances necessary to support our diverse creator community and have suspended the planned October 1 policy change.







OnlyFans stands for inclusion and we will continue to provide a home for all creators.

— OnlyFans (@OnlyFans) August 25, 2021