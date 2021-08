Forbes: Η Ριάνα είναι επισήμως δισεκατομμυριούχος - H πλουσιότερη γυναίκα μουσικός στον κόσμο

Η Ριάνα είναι πλέον επισήμως δισεκατομμυριούχος και η πλουσιότερη γυναίκα μουσικός στον κόσμο, σύμφωνα με το Forbes.

Η καθαρή αξία της περιουσίας της διάσημης τραγουδίστριας εκτιμάται στο 1,7 δισ. δολάρια, ωστόσο η μουσική της δεν αποτελεί τη βασική πηγή του πλούτου της, τονίζει σήμερα το περιοδικό.

Η καλλιτέχνιδα από τα Μπαρμπέιντος, το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Ρόμπιν Φέντι, αποκομίζει 1,4 δισ. δολάρια από το 50% των μετοχών της στην εταιρεία καλλυντικών Fenty Beauty.

Η υπόλοιπη περιουσία της προέρχεται από το μερίδιό της στην εταιρεία εσωρούχων Savage x Fenty και τα εισοδήματά της ως τραγουδίστρια και ηθοποιός, σύμφωνα με το Forbes. Η ερμηνεύτρια των επιτυχιών «Umbrella» και «Love the Way You Lie« κατατάσσεται δεύτερη, πίσω από την Όπρα Γουίνφρι, στη λίστα των πλουσιότερων γυναικών στον τομέα της ψυχαγωγίας.

Ενώ η Ριάνα είναι γεννημένη στα νησιά Μπαρµπάντος δεν είναι η μόνη διάσημη που έχει εκμεταλλευτεί την παρουσία της στα κοινωνικά δίκτυα – έχει 101 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram και 102,5 εκατομμύρια στο Twitter – για να δημιουργήσει μια σειρά ομορφιάς, είναι η πιο επιτυχημένη επιχειρηματίας στον συγκεκριμένο κλάδο.

Η Fenty Beauty, κοινοπραξία 50-50 με τον γαλλικό κολοσσό ειδών πολυτελείας LVMH ξεκίνησε το 2017 με στόχο την ενσωμάτωση. Τα προϊόντα της διατίθενται και στα καταστήματα Sephora, τα οποία ανήκουν στον όμιλο LVMH, και έγιναν αμέσως δημοφιλή. Μέχρι το 2018, το πρώτο πλήρες ημερολογιακό έτος, η σειρά έφερνε ετήσια έσοδα πάνω από 550 εκατ. δολάρια ύμφωνα με την LVMH, ξεπερνώντας άλλα brand που ξεκίνησαν διασημότητες όπως η Kylie Jenner's Kylie Cosmetics, η Kim Kardashian West's (KKW Beauty) και η Jessica Alba's Honest Co.