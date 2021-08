Foodlink: Η κυπριακή θυγατρική εξαγόρασε το 25% της Diapo

Την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021, η κατά 100% θυγατρική της Foodlink, Foodling (Cyprus), εξαγόρασε από την εταιρεία P.M. Tseriotis, το 25% των μετοχών της Κυπριακής εταιρείας Diapo.

Υπενθυμίζεται ότι το 2018 η FOODLINK (CYPRUS) LTD είχε εξαγοράσει από την εταιρεία P.M. TSERIOTIS LTD το 75% της εταιρίας εταιρείας DIAPO LTD, με αποτέλεσμα να κατέχει πλέον το 100% των μετοχών της.