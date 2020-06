Το κατάστημα INGLOT στη Θεσσαλονίκη δεν κλείνει, τονίζουν στο insider.gr πηγές της εταιρείας διαψεύδοντας σχετικές φήμες που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ώρες.

Το συγκεκριμένο κατάστημα στην οδό Τσιμισκή 66 στο οποίο θεωρήθηκε οτι μπαίνει λουκέτο θα μεταφερθεί, όπως επισημαίνουν χαρακτηριστικά, σε άλλο χώρο στην Θεσσαλονίκη μέσα στο καλοκαίρι.

Παράλληλα πρόσφατα άνοιξε νέο καταστήμα της αλύσιδας στα Χανιά κάτι που, σύμφωνα με τις ίδες πηγές, δείχνει ότι η εταιρεία συνεχίζει να αναπτύσσεται στη χώρα μας.

Ποια είναι τα INGLOT Cosmetics

Τα INGLOT Cosmetics αποτελούν μια πολωνική αλυσίδα καταστημάτων στη λογική των makeup bars, με μεγάλη ιστορία στο χώρο της ομορφιάς. Προκειται για επαγγελματικά καλλυντικά υψηλής ποιότητας, με περισσότερα από 560 καταστήματα σε 75 χώρες.

Στην Ελλάδα και την Κύπρο, η Inglot αντιπροσωπεύεται από την ίδια ομάδα ανθρώπων που έχουν αναπτύξει τα brands Accessorize, Monsoon, και Animal. Ήδη μετρούν 6 καταστημάτα στην Αθήνα (Athens Metro Mall, Γλυφάδα, Χαλάνδρι, Αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος, Τhe Mall Athens, Athens Heart Mall) και 3 καταστήματα στην Κύπρο (The Mall of Cyprus, My Mall Limassol & Kings Avenue Mall Paphos).

Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image.