Επενδυτικοί κολοσσοί που διαχειρίζονται δισεκατομμύρια και μερικοί από τους πιο γνωστούς ομίλους στον κλάδο των υποδομών και της διαχείρισης αεροδρομίων ετοιμάζονται να «κονταροχτυπηθούν» για το 30% του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» που πουλάει το ΤΑΙΠΕΔ.

Όπως ανακοινώθηκε χθες Παρασκευή εννέα από τα 10 επενδυτικά σχήματα που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την αποκρατικοποίηση πέρασαν στην επόμενη φάση και θα αποκτήσουν πρόσβαση στο virtual data room προκειμένου στη συνέχεια να καταθέσουν τις προσφορές.

Μεταξύ τους βρίσκονται όμιλοι μεγαθήρια στον κλάδο των επενδύσεων σε υποδομές, όπως η Global Infrastructure Partners (GIP) που διαχειρίζεται κεφάλαια άνω των 51 δισ. δολαρίων, ενώ μόνο φέτος άντλησε πάνω από 20 δισ. δολάρια για το νέο της fund. H αμερικανική επενδυτική εταιρεία έχει ισχυρή παρουσία στην Ευρώπη, ελέγχοντας μεταξύ άλλων το αεροδρόμιο του Gatwick και το αεροδρόμιο του Εδιμβούργου.

Στους μνηστήρες περιλαμβάνεται ακόμη, η Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA) ή οποία πρόσφατα συγκέντρωσε κεφάλαια 6 δισ. ευρώ από θεσμικούς επενδυτές για το έκτο ευρωπαϊκό funds της (MEIF 6). Μεταξύ άλλων ελέγχει το αεροδρόμιο των Βρυξελλών. Ένας ακόμη ενδιαφερόμενος είναι η γαλλική Ardian (πρώην AXA Private Equity), που άντλησε πέρσι 6,83 δισ. δολάρια για το πέμπτο της επενδυτικό fund στον κλάδο των υποδομών.

Στην «κούρσα» βρίσκονται και άλλοι γνωστοί όμιλοι όπως η Vinci Airports και η επίσης γαλλική ADP, που διαχειρίζεται 23 αεροδρόμια σε όλο τον κόσμο μεταξύ άλλων το «Charles de Gaulle στο Παρίσι. Όπως είναι φυσικό στους ενδιαφερόμενους βρίσκεται και η AviAlliance, η εταιρεία που ελέγχει το 40% του ΔΑΑ και ανήκει στη καναδική PSP Investments.

Όλα δείχνουν πως η «μάχη» που θα ακολουθήσει θα είναι σκληρή, δεδομένων των ονομάτων που συμμετέχουν στον διαγωνισμό. Και αυτό βέβαια αναμένεται να είναι ιδιαίτερα θετικό για τα κρατικά ταμεία, στα όποια έχουν ήδη εισρεύσει 1,4 δισ. ευρώ από την επέκταση της σύμβασης παραχώρησης του αεροδρομίου μέχρι το 2046.

Έργα 500 εκατ. ευρώ για την επέκταση

Με την ολοκλήρωση των μετοχικών αλλαγών σε τροχιά υλοποίησης αναμένεται να μπει και το πλάνο επέκτασης του «Ελ. Βενιζέλος» καθώς η επιβατική κίνηση των τελευταίων ετών ενεργοποιεί σχετική πρόβλεψη της σύμβασης παραχώρησης.

H συνολική επιβατική κίνηση το 2019 κατέγραψε για άλλη μια χρονιά ιστορικό ρεκόρ ξεπερνώντας τα 25,5 εκατομμύρια επιβάτες, ενώ το 2018 είχε υποδεχθεί 24,1 εκατομμύρια επιβάτες. Τα νούμερα αυτά είναι κοντά στο «ταβάνι» των 26 εκατομμυρίων επιβατών ετησίων που προβλέπει ή σύμβαση παραχώρησης.

Το masterplan της επέκτασης, έχει πάρει το πράσινο φως από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και πλέον αναμένεται η προκήρυξη από τον ΔΑΑ του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού που θα καθορίσει και την μορφή των νέων κτηρίων. Μεταξύ των έργων, που αναμένεται να ξεπεράσουν σε αξία τα 500 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνονται η κατασκευή νέας πίστας στάθμευσης αεροσκαφών και νέου κτιρίου για την υποστήριξη της επίγειας εξυπηρέτησης με πύλες εφοδιασμένες με γέφυρες επιβίβασης-αποβίβασης, νέους χώρους αναμονής και ψυχαγωγίας, εμπορικά καταστήματα, χώρους εστίασης κ.α. Υπολογίζεται ότι με τα νέα έργα θα προστεθούν περίπου 100.000 τμ στο αεροδρόμιο.

Στόχος είναι ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών να μπορεί να διακινεί 30 εκατομμύρια επιβάτες μέχρι το 2023, 40 εκατομμύρια επιβάτες από το 2030 έως το 2033 και 50 εκατομμύρια επιβάτες το 2040.

Οι «μνηστήρες» για το 30% του ΕΛ. Βενιζέλος

ADP Groupe

Η Groupe ADP, πρώην Aéroports de Paris ή ADP, είναι διεθνής αερομεταφορέας με έδρα το Παρίσι. Η Groupe ADP κατέχει και διαχειρίζεται τα διεθνή αεροδρόμια του Παρισιού Charles de Gaulle Airport, το αεροδρόμιο Orly και το αεροδρόμιο Le Bourget, τα οποία συγκεντρώνονται υπό το σήμα Paris Aéroport από το 2016.

AVIALLIANCE GMBh

Η AviAlliance είναι εταιρεία διαχείρισης αερολιμένων με έδρα το Ντίσελντορφ της Γερμανίας. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1997 ως Hochtief AirPort, θυγατρική του διεθνούς προμηθευτή κατασκευαστικών υπηρεσιών Hochtief. Η AviAlliance ελέγχει σήμερα το 40% του AIA, ενώ κατέχει μερίδιο 55% στο αεροδρόμιο της Βουδαπέστης, 30% στο αεροδρόμιο του Ντίσελντορφ, 49% στο αεροδρόμιο του Αμβούργου και 40% στο αεροδρόμιο του San Juan.

FERROVIAL INTERNATIONAL SE

Η Ferrovial, S.A., πρότερα Grupo Ferrovial, είναι μια ισπανική πολυεθνική εταιρεία που ασχολείται με το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη χρηματοδότηση, τη λειτουργία και τη συντήρηση της υποδομής μεταφορών και των αστικών υπηρεσιών. Πρόκειται για μια εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία και αποτελεί μέρος του δείκτη χρηματιστηριακής κεφαλαιοποίησης IBEX 35.

FIRST STATE INVESTMENTS

Η First State είναι μια διεθνής εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Στο πελατολόγιό της περιλαμβάνονται θεσμικοί επενδυτές, συνταξιοδοτικά ταμεία, κλπ. Η First Sate ξεκίνησε την δραστηριότητά της στην Αυστραλία το 1988 . Η First State ανήκε στην Commonwealth Bank of Australia μέχρι τις 2 Αυγούστου 2019, όταν αποκτήθηκε από την Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

GLOBAL INFRASTRUCTURE PARTNERS

Η GIP είναι ανεξάρτητος διαχειριστής υποδομών. Έχει την έδρα της στη Νέα Υόρκη, με γραφεία στο Λονδίνο, το Μουμπάι και το Σίδνεϊ και οι επενδύσεις της κατευθ'υνονται σε υποδομές στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και των υδάτων / αποβλήτων. Κοινοπραξία υπό τη GIP έχει αποκτήσει το Gatwick το 2009 και το αεροδρόμιο του Εδιμβούργου το 2012, ενώ στο παρελθόν η GIP είχε επενδύσει στο London City Airport.

VINCI AIRPORTS

​​​Η Vinci, είναι γαλλική εταιρεία παραχωρήσεων και κατασκευών που ιδρύθηκε το 1899 ως Société Générale d'Enterprises. Η έδρα της βρίσκεται στο Rueil-Malmaison, στα δυτικά προάστια του Παρισιού. Η Vinci είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Euronext στο Παρίσι και είναι μέλος του δείκτη Euro Stoxx 50. Έχει παρουσία στη χώρα μας συμμετέχοντας, μεταξύ άλλων στην Ολυμπία Οδό και στη Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου.

Κοινοπραξία εταιρειών ARDIAN INFRASTRUCTURE FUND S.C.A, SICAR και ARDIAN INFRASTRUCTURE FUND V B S.C.S. SICAV – RAIF

​​​Η Ardian (πρώην AXA Private Equity) είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων με έδρα τη Γαλλία, που ιδρύθηκε και διαχειρίζεται ο Dominique Senequier. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια με έδρα στην Ευρώπη.

Κοινοπραξία εταιρειών KKR και EGIS

​​​​​Η KKR είναι διεθνής επενδυτική εταιρεία που διαχειρίζεται πολλαπλές εναλλακτικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών μετοχών, της ενέργειας, των υποδομών, των ακινήτων και των πιστώσεων κα. Η KKR ιδρύθηκε το 1976 από τον Henry Kravis και τον George Roberts. Η EGIS είναι ένας σημαντικός διεθνής όμιλος στον τομέα των κατασκευών. Η Egis έχει μεγάλη εμπειρία σε διάφορους τύπους εταιρικών σχέσεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (παραχωρήσεις, ΣΔΙΤ κλπ) ως εταίρος μετοχικού κεφαλαίου πέραν του ρόλου της ως φορέα εκμετάλλευσης. Λειτουργεί 17 αεροδρόμια σε 8 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των αεροδρομίων της Λάρνακας και της Πάφου στην Κύπρο, όπου κατέχει μετοχικό κεφάλαιο 20%. Η Egis ανήκει κατά 75% στο Caisse des Dépôts.

Κοινοπραξία εταιρειών MEIF 6 ATTIC INVESTMENT, RAFFLES INFRA HOLDING και CHENGDONG INVESTMENT CORPORATION

Η Macquarie είναι ένας παγκόσμιος όμιλος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που δραστηριοποιείται σε 30 αγορές που παρέχουν διαχείριση κεφαλαίων, χρηματοδοτική μίσθωση και χρηματοδότηση ενεργητικού, λιανική τραπεζική και διαχείριση πλούτου, πρόσβαση στην αγορά, εμπορία εμπορευμάτων, επενδυτική τραπεζική κλπ. Η Macquarie έχει επενδύσει στα αεροδρόμια της AGS, των Βρυξελλών, του Σίδνεϊ κλπ. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Υποδομής Macquarie (MEIF) είναι ένα ταμείο επενδύσεων ύψους 1,5 δισ. ευρώ το οποίο δημιουργήθηκε το 2004 για επενδύσεις σε υποδομές και συναφείς επιχειρήσεις που βρίσκονται στις ευρωπαϊκές χώρες του ΟΟΣΑ.