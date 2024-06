Κυκλική Οικονομία: Στον δρόμο για έναν πιο πράσινο πλανήτη

Ένα «Δεύτερο Σπίτι», ένας νέος τρόπος αντίληψης της καθημερινότητας μας, από την Κωτσόβολος.

Ο κόσμος μας αλλάζει διαρκώς, η τεχνολογία αναπτύσσεται ραγδαία και στην καθημερινότητα μας χρησιμοποιούμε ολοένα και περισσότερο ηλεκτρικές συσκευές. Την ίδια στιγμή όμως ο πλανήτης μετρά πληγές, από τη ρύπανση του περιβάλλοντος, η οποία προκαλείται από μια σειρά δραστηριοτήτων με πρωταγωνιστή τον άνθρωπο.

Στο σαλόνι, στην κουζίνα, στο υπνοδωμάτιο μας, παντού υπάρχουν ηλεκτρικές συσκευές. Είναι ειρωνικό το πώς η παραγωγή των συσκευών που μας κάνουν τη ζωή πιο εύκολη, «στραγγίζει» τους υδάτινους πόρους του πλανήτη μας, καθώς καταναλώνεται το 61% των υδάτινων πόρων και το 17% της ηλεκτρικής ενέργειας – ποσοστά που προκαλούν σοκ. Επιπλέον, ο καθένας από εμάς παράγει μισό τόνο αποβλήτων ετησίως, τα οποία είτε αποθηκεύονται ή καταλήγουν σε γη και ωκεανούς. Δεν είναι συγκλονιστικά τα νούμερα αυτά;

Τη λύση σε αυτά τα προβλήματα έρχεται να δώσει η κυκλική οικονομία, ένας δεύτερος δρόμος, ένας μετασχηματισμός της ζωής μας, με λιγότερα απόβλητα, επαναχρησιμοποίηση προϊόντων και υλικών και περισσότερο σεβασμό στο περιβάλλον.

Η κυκλική οικονομία μέσα από τη σειρά ντοκιμαντέρ React της Κωτσόβολος

Ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, μια συνετή προσέγγιση στο πως αξιοποιούμε τους διαθέσιμους πόρους στο περιβάλλον μας. Αυτή είναι η κυκλική οικονομία, μια έννοια που γίνεται το βασικό θέμα συζήτησης στο τρίτο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ React της Κωτσόβολος, με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Λέντζα.

Σε μια εποχή που ο πλανήτης εκπέμπει SOS, η σειρά ντοκιμαντέρ REACT της Κωτσόβολος, δείχνει το δρόμο της αντίδρασης. Με άλλα λόγια, τον δρόμο για το πως μικρές πράξεις μπορούν να έχουν ένα ηχηρό αποτύπωμα στο περιβάλλον. Σε μια σειρά επεισοδίων που μεταξύ άλλων εμβαθύνουν σε θεματικές όπως η προσβασιμότητα των ΑμεΑ, η φροντίδα αδέσποτων ζώων, η πρωτοβουλία και η δράση για την προστασία του περιβάλλοντος και πολλά άλλα, αναλύεται και το ζήτημα της κυκλικής οικονομίας. Τι είναι όμως η κυκλική οικονομία;

Γνωρίζουμε ότι ο κεντρικός στόχος της κυκλικής οικονομίας είναι να διατηρηθούν τα προϊόντα και τα υλικά λειτουργικά, μέσω της επισκευής, της συντήρησης, της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Είναι δηλαδή ένα «πράσινο μοντέλο ανάπτυξης». Πώς όμως επιτυγχάνεται αυτός ο στόχος, και πως συνδέεται με τη βιωσιμότητα και την κλιματική αλλαγή; Ποια είναι τα οφέλη της για όλους μας; Αυτές τις ερωτήσεις θέτει ο Γιώργος Λέτζας στο τρίτο επεισόδιο της σειράς React Docuseries, προς την Κιάρα Κόντι, Επικεφαλής της Βιώσιμης Ανάπτυξης της EY Ελλάδας.

To μοντέλο μιας κυκλικής οικονομίας είναι απαραίτητο, λοιπόν, για το περιβάλλον, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σήμερα. Και σε αυτό το μοντέλο μπορούμε να συνεισφέρουμε όλοι με τον δικό μας τρόπο για να κάνουμε καλό στο περιβάλλον, αλλά και για να αλλάξουμε την καθημερινότητα των ανθρώπων που έχουν πραγματικά ανάγκη. Πως; Η Κωτσόβολος έχει τη λύση μέσα από το πρόγραμμα «Δεύτερο Σπίτι».

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία συλλογής, επισκευής και απολύμανσης οικιακών συσκευών που οι καταναλωτές έχουν προσφέρει και, οι οποίες, σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), προσφέρονται σε οικογένειες που έχουν ανάγκη, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Αξίζει να τονίσουμε ότι μέχρι σήμερα, περισσότερες από 2.300 οικογένειες έχουν λάβει από μια συσκευή πρώτης ανάγκης, επειδή οι συνάνθρωποί μας έχουν δωρίσει στο πρόγραμμα μία συσκευή που δε χρειάζονταν πια.

Μάθε περισσότερα για το πρόγραμμα, αλλά και πώς μπορείς να συνεισφέρεις κι εσύ, χαρίζοντας μια ηλεκτρική συσκευή που δεν χρειάζεσαι πια, στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.kotsovolos.gr/pages/second-home.

Επιπλέον, last but not least, η Κωτσόβολος μόνο τον περασμένο χρόνο, πραγματοποίησε πάνω από 25 χιλιάδες επισκευές και συντηρήσεις! Στην περίπτωση που χάλασε το παλιό σου κινητό και θες να αγοράσεις ένα καινούργιο, η εταιρεία σου δίνει την επιλογή του αντί για το συρτάρι, να το ανταλλάξεις μέσα από το πρόγραμμα Trade in, και όχι μόνο να «σκεφτείς κυκλικά», αλλά να πάρεις και το καινούργιο πιο φθηνά. Win-win δηλαδή!

Αφού έχουμε διαβάσει αυτό το άρθρο, ας μην είναι η πρώτη μας σκέψη να αλλάξουμε μία συσκευή που έχει πρόβλημα, πετώντας τη στα σκουπίδια. Ας έχουμε στο μυαλό μας να τη συντηρούμε σωστά και αν εμφανίσει πρόβλημα, να την επισκευάσουμε, ώστε να παρατείνουμε τον κύκλο ζωής, για ένα Καλύτερο Περιβάλλον! #ReactforaBetterWorld