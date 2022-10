Η πολύπλευρη συμβολή της ασφαλιστικής αγοράς στη βιωσιμότητα του πλανήτη, στο επίκεντρο εκδήλωσης που διοργάνωσε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος.

Η πολύπλευρη συμβολή της ασφαλιστικής αγοράς στη βιωσιμότητα του πλανήτη, μέσω του τριπλού της ρόλου, ως διαχειριστή κινδύνων, ως παρόχου ασφαλιστικής κάλυψης και ως επενδυτή, αλλά και η σύνδεσή της με τα κριτήρια ESG, βρέθηκε στο επίκεντρο εκδήλωσης που διοργάνωσε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), με θέμα «insurance industry contribution in building a sustainable future».

Την πρωτοβουλία αυτή της ΕΑΕΕ μέλος του Προγράμματος UNEP FI τoυ Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για το περιβάλλον (UN Environment’s Principles for Sustainable Insurance (PSI) Initiative), από το 2022, αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες, με στόχο να υπογραμμιστεί η ανάδειξη της ιδιωτικής ασφάλισης ως ισχυρού πυλώνα προστασίας, ο οποίος δίνει δυναμικά το «παρών» στην προσπάθεια για αναζήτηση βιώσιμων λύσεων.

Η κλιματική αλλαγή είναι υπαρκτή και ήδη συντελείται με ραγδαίους ρυθμούς. Οι επιπτώσεις της είναι εμφανείς με τη μορφή ολοένα συχνότερων και ισχυρότερων φυσικών καταστροφών, οι οποίες επηρεάζουν κάθε έκφανση της ανθρώπινης δραστηριότητας. Μέσω της ασφάλισης περιορίζονται οι επιπτώσεις των κλιματικών κινδύνων και των φυσικών καταστροφών, ενισχύοντας έτσι την ανθεκτικότητα των κοινωνιών.

Σε παγκόσμιο επίπεδο και μέσω του Προγράμματος UNEP FI έχει τεθεί ένας φιλόδοξος στόχος για την αύξηση του ρόλου της ασφαλιστικής αγοράς στη βελτίωση της ανάλυσης του κλιματικού κινδύνου και την ευθυγράμμιση των ασφαλιστικών και επενδυτικών χαρτοφυλακίων με σκοπό να συμβάλλει ο κλάδος στο στόχο της Συμφωνίας του Παρισιού για μείωση της παγκόσμιας θερμοκρασίας κατά 1,5ο C τα επόμενα χρόνια.

Η Βιώσιμη Ασφάλιση μέσω των Αρχών του ΟΗΕ δεν εξαντλείται, ωστόσο, στα κρίσιμα θέματα του περιβάλλοντος αλλά σηματοδοτεί την ευρύτερη, θετική επίδραση που μπορεί να έχει η ασφαλιστική βιομηχανία, μέσα από πολλά διαφορετικά επίπεδα και κανάλια, στην περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα σε ολόκληρο τον κόσμο, προωθώντας τη δικαιοσύνη, τις ίσες ευκαιρίες και την πρόσβαση στην ασφάλιση αλλά και τη διαφάνεια στη διακυβέρνηση.

Στο πλαίσιο αυτό, τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη συζήτηση, υποδεικνύουν ότι η ανάγκη για στενή συνεργασία όλων των μερών (επιστημονική κοινότητα, επιχειρήσεις, εποπτεία, ενεργοί πολίτες, κυβερνήσεις), η ανάγκη να τεθούν μακροπρόθεσμοι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης και ανθεκτικότητας αλλά και η ανάγκη για άμεση ενεργοποίηση και δράση, είναι επιτακτική.

Στην εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε την 24η Οκτωβρίου, ημέρα που έχει ορισθεί ως η ημέρα των Ηνωμένων Εθνών, συμμετείχαν σημαντικές προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων ο κ. Renaud Guidée, Chair of the Net – Zero Insurance Alliance, ο κ. Butch Bacani, Programme Leader UNEP FI PSI, η κ. Διονυσία Αυγερινοπούλου, Βουλευτής και Αναπληρώτρια Τομεάρχης Περιβάλλοντος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κώστας Συνολάκης, Ακαδημαϊκός, Πρόεδρος του Κολλεγίου Αθηνών και Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή στην Ελλάδα, η κ Φοίβη Κουντούρη, Καθηγήτρια, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών & Technical University of Denmark Πρόεδρος EAERE; Πρόεδρος UN SDSN Global CLimate Hub και ο κ. Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, Πρόεδρος ΣΕΒ.

Στο πάνελ, το οποίο συντόνισε ο κ. Ερρίκος Μοάτσος, Πρόεδρος της Επιτροπής Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών και Σκαφών της ΕΑΕΕ, συμμετείχαν ο κ. Dr Kai-Uwe Schanz, Deputy Managing Director, Head Research & Foresight, Geneva Association, η κ. Doris Pöpplein, Senior Sustainability Analyst, Vice President, Reinsurance, Swiss RE, η κ. Flavia Micilotta, Sustainability Adviser, η κ. Dora Antonakaki, Director Climate Change and Sustainability Centre BOG και ο κ. Philippe Angelis, Senior policy advisor, Corporate Reporting & Sustainable Finance, Insurance Europe.

Τέλος την εκδήλωση, την οποία προλόγισε αλλά και έκλεισε η κ. Ελίνα Παπασπυροπούλου, Γενική Διευθύντρια της ΕΑΕΕ, χαιρέτισαν ο Πρόεδρος της ΕΑΕΕ, κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου και ο κ. Χρήστος Στυλιανίδης, Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.