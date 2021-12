H MAS Α.Ε. συμμετέχει στη δημιουργία «Πράσινων» Πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων

H MAS Α.Ε., ηγέτιδα εταιρεία τεχνολογίας με 45 χρόνια εμπειρίας στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστημάτων αυτοματισμού, διαχείρισης ισχύος και ενέργειας, θα συμβάλει στην δημιουργία «Πράσινων» Πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων μέσα από σχετικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία συνεργάζεται με το ερευνητικό δυναμικό του Εργαστηρίου Ήπιων Μορφών Ενέργειας & Προστασίας του Περιβάλλοντος με την υποστήριξη του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Πα.Δ.Α.), με αντικείμενο τη βέλτιστη διαχείριση του πλέγματος ενέργειας και νερού, στις σύγχρονες ενεργειακές υποδομές που έχει ήδη αναπτύξει στις εγκαταστάσεις του το πανεπιστήμιο. Το συγκεκριμένο έργο γίνεται με χρηματοδότηση από το πλαίσιο Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ, ενώ θα συμμετάσχει και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Υδραυλικής).

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μία δράση που θα οδηγήσει στη διάδοση της επιστημονικής γνώσης και τη μεταφορά τεχνογνωσίας, καθώς επιτρέπει στους σπουδαστές του ιδρύματος παράλληλα με τη θεωρητική γνώση να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία σε απτά παραδείγματα ενεργειακής διαχείρισης. Την ίδια στιγμή, η MAS έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει και να αναπτύξει περαιτέρω τις προηγμένες τεχνολογίες της σε ένα ολοκληρωμένο και ιδιαίτερο από άποψη αναγκών και χρήσεων ερευνητικό ηλεκτρικό μικροδίκτυο, προσφέροντας στην ακαδημαϊκή κοινότητα την απαραίτητη εξοικείωση με λύσεις που εφαρμόζονται στην πράξη στον ενεργειακό τομέα.

Αναλυτικότερα, το πλαίσιο συνεργασίας τίθεται γύρω από την ανάπτυξη και την προώθηση καινοτόμων λύσεων ΑΠΕ, αποθήκευσης ενέργειας, καθαρής ηλεκτροκίνησης και ευφυούς ενεργειακής διαχείρισης, δίνοντας έμφαση σε εφαρμογές επιπέδου κοινότητας και με πρόθεση αξιοποίησης των ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου. Η MAS θα συμβάλει στην πραγματοποίηση του έργου παρέχοντας την τεχνογνωσία των έμπειρων στελεχών της, τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό και το λογισμικό της συνολικής διαχείρισης, το Across Digital Energy Ecosystem.

To ACROSS είναι ένα ενοποιημένο ψηφιακό ενεργειακό σύστημα για όλη την αλυσίδα του τομέα Ενέργειας, από την παραγωγή, την αποθήκευση, τη μετάδοση και τη διανομή μέχρι την κατανάλωση. Χρησιμοποιεί εξειδικευμένους αλγορίθμους για τη βελτιστοποίηση λειτουργίας σύνθετων ηλεκτρικών συστημάτων, από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση της ενέργειας, ενοποιώντας σύνθετα χαρτοφυλάκια ενεργείας με τη μορφή Virtual Power Plants (VPP). H Energy Management Suite (EMS) του Across θα είναι υπεύθυνη για την ταυτόχρονη διαχείριση των διαφορετικών μονάδων παραγωγής, αποθήκευσης και του κέντρου ελέγχου και διανομής, συγκεντρώνοντας τα στοιχεία και συμβάλλοντας στον αποδοτικό προγραμματισμό της παραγωγής και της προσφοράς ενέργειας στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Η ΜAS συνδυάζει ένα εύρος υπηρεσιών, σύγχρονο εξοπλισμό, καινοτόμα τεχνολογία λογισμικού, τεχνογνωσία και κατάρτιση, ώστε να προσφέρει εφαρμογές και λύσεις στον τομέα διαχείρισης ενέργειας, δίνοντας δυναμικό παρών στην τεχνολογική μεταμόρφωση του τομέα της Ενέργειας και την προαγωγή της βιωσιμότητας και της πράσινης ανάπτυξης.