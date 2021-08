Enel Green Power: Βιωσιμότητα με ουσία

Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι κάτι περισσότερο από ένας απλός όρος. Εμείς στην Enel Green Power περνάμε από τα λόγια στις πράξεις στοχεύοντας σε έναν κόσμο χωρίς άνθρακα και επιδιώκοντας ισχυρές συνεργασίες με τις τοπικές κοινωνίες.

Η βιώσιμη πορεία μας

Στον πυρήνα της αναπτυξιακής μας στρατηγικής βρίσκεται η βιωσιμότητα που μας καθοδηγεί σε κάθε φάση του έργου. Ο Όμιλος Enel υιοθέτησε το μοντέλο Δημιουργίας Αμοιβαίας Αξίας (Creating Shared Value - CSV) μέσω μιας δομημένης διαδικασίας ανάλυσης διαφόρων σημαντικών παραμέτρων, η οποία αφενός εστιάζει στη βελτίωση της καθημερινής ζωής των τοπικών κοινωνιών, αφετέρου συμβάλλει στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των περιοχών όπου δραστηριοποιούμαστε, επιτρέποντας παράλληλα να μείνουμε ευθυγραμμισμένοι με τους εταιρικούς μας στόχους.

Γενικότερα, η Enel Green Power δεσμεύεται για τέσσερις από τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, ακολουθώντας την επίσημη στρατηγική του Ομίλου: Ο ΣΒΑ 10 μειώνει τις ανισότητες εντός και μεταξύ των χωρών, ο ΣΒΑ 4 επικεντρώνεται στην ποιοτική εκπαίδευση, ο ΣΒΑ 7.1 εξασφαλίζει την καθολική πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές, αξιόπιστες και σύγχρονες ενεργειακές υπηρεσίες και ο ΣΒΑ 8 προωθεί μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη, πλήρη και παραγωγική απασχόληση και αξιοπρεπή εργασία για όλους.

Μέσα από τον συνεχή διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη χτίζουμε σταθερές και θετικές σχέσεις με τις τοπικές κοινωνίες. Η βιώσιμη πρόοδος ανοίγει το δρόμο για περισσότερες ευκαιρίες ανάπτυξης για τις εταιρείες και προσφέρει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα ενόψει ξαφνικών αναταράξεων, με χαμηλότερο κίνδυνο για τους μετόχους.

Στην Ελλάδα, είμαστε ευθυγραμμισμένοι με τη δέσμευση του Ομίλου να υιοθετήσει μια βιώσιμη προσέγγιση στα 59 έργα μας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 481 MW, δημιουργώντας μακροπρόθεσμη αξία για όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής σε εθνικό επίπεδο. Βασική μας προτεραιότητά είναι η ανάπτυξη και η προστασία των ανθρώπων μας και για αυτό το 2020 βραβευτήκαμε ως το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα στο “Great Place to Work”. Επίσης, κερδίσαμε δύο χρυσά και δύο ασημένια βραβεία για την Υγεία, την Ασφάλεια, το Περιβάλλον και την Ποιότητα για την κατασκευή της αιολικής συστοιχίας του Καφηρέα, σημειώνοντας περισσότερες από 1.500.000 εργατοώρες χωρίς ατύχημα.

Η περίπτωση μελέτης του Καφηρέα

Για τον Καφηρέα, την αιολική συστοιχία εγκατεστημένης ισχύος 154 MW και παραγωγής περίπου 425 GWh ετησίως*, ένα εμβληματικό έργο για τη χώρα και μια περίπτωση μελέτης για την εφαρμογή του μοντέλου Δημιουργίας Αμοιβαίας Αξίας σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε μια σειρά από βιώσιμες δράσεις. Η Enel Green Power (EGP) έχει δαπανήσει 10,5 εκατομμύρια ευρώ στην τοπική κοινωνία από το 2017 έως το 2019. Η αιολική εγκατάσταση υποστηρίζεται από τρεις δράσεις αναδάσωσης, συμπεριλαμβανομένης της ιδιαίτερα ευαίσθητης στον Καστανολόγγο, η οποία ξεκίνησε το 2018 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2023.

Εικόνα

Φυτά για την αναδάσωση του αρχαίου δάσους καστανιών στον Καστανόλογγο, Καφηρέας, Νότια Εύβοια

Η αναδάσωση του αρχαίου δάσους καστανιάς, το οποίο συρρικνώθηκε κατά 40% και θα μπορούσε να εξαφανιστεί σε λίγα μόλις χρόνια, είναι μία από αυτές τις δράσεις. Η παρέμβαση της EGP, με τη συνολική επένδυση των 2 εκατομμυρίων ευρώ, δρα σε 24 εκτάρια του υπάρχοντος δάσους και φυτεύει νέα δέντρα σε περίπου 40 εκτάρια. Συνολικά, λοιπόν, το έργο θα φέρει νέα ζωή στα 64 εκτάρια. Θα τοποθετηθούν στρατηγικά 30 χιλιάδες φυτά προκειμένου να αποκατασταθεί η συνέχεια της δασικής κάλυψης.

Ακόμη, κατά τη φάση κατασκευής 550.000 τόνοι χώματος και λίθων ανακυκλώθηκαν για να επαναφέρουν ένα ανενεργό λατομείο στη φύση και επαναχρησιμοποιήθηκαν 10 τόνοι δομικών υλικών . Την ίδια περίοδο, δύο αρχαιολογικοί χώροι ήρθαν στο φως και αναπτύχθηκαν χάρη στη συμβολή της Enel Green Power, καλώντας τους επισκέπτες να ανακαλύψουν τα νέα ευρήματα, προωθώντας ταυτόχρονα τον βιώσιμο τουρισμό και ενισχύοντας την τοπική οικονομία. Τέλος, το 45% των εργαζομένων που συνεργάστηκε με την EGP κατά την κατασκευή ήταν ντόπιοι.

Εικόνα

Κατά την κατασκευή της συστοιχίας των αιολικών πάρκων του Καφηρέα, χρησιμοποιήθηκαν υλικά από την εκσκαφή, όπως χώμα και πετρώματα, για να επαναφέρουν ένα ανενεργό λατομείο στη φυσική του κατάσταση.

Προκειμένου να προσελκύσουμε ακόμη περισσότερους επισκέπτες, αναπτύχθηκε ένα συγκεκριμένο σχέδιο επικοινωνίας για την τηλεόραση και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο προώθησε τα τοπικά αξιοθέατα, την ιστορία και τις εμπειρίες της φιλοξενίας σε εθνικό επίπεδο. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα φιλοξενήσαμε το ελληνικό πρωτάθλημα ορεινής ποδηλασίας στην περιοχή του αιολικού πάρκου «Μηλιά», που ανήκει στη συστοιχία αιολικών πάρκων του Καφηρέα. Η Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας και ο Ποδηλατικός Σύλλογος Καρυστίας διοργάνωσαν μεταξύ 10 και 12 Ιουλίου το Ελληνικό Πρωτάθλημα Ορεινής Ποδηλασίας στην Καρυστία, στη Νότια Εύβοια. Ο αγώνας έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφαση της Ομοσπονδίας για την επιλογή του αθλητή που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο το 2021. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Enel Green Power βραβεύτηκε στα Bravo Sustainability Dialogues & Awards 2021 στην κατηγορία "Society" για την προαναφερθείσα πρωτοβουλία "Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ορεινής Ποδηλασίας στο αιολικό πάρκο Μηλιά και στον Καστανόλογγο". Η κατασκευή πηγών νερού, παγκακίων, σκαλοπατιών και τοίχων, στα τοπικά χωριά από τις τοπικές πέτρες που συσσωρεύτηκαν στη φάση της κατασκευής είναι μια ακόμα πρωτοβουλία Δημιουργίας Αμοιβαίας Αξίας του εν λόγω έργου.

Ο ιστορικός ποδηλατικός αγώνας «Θυσίας» στα Καλάβρυτα: ενέργεια από κάθε άποψη

Ο ποδηλατικός αγώνας «Θυσίας» τον οποίο υποστηρίξαμε μαζί με τους διοργανωτές του - τον Ποδηλατικό Σύλλογο Πατρών και τις τοπικές Αρχές - πραγματοποιήθηκε από τις 28 έως τις 30 Μαΐου στην περιοχή των Καλαβρύτων.

Εικόνα

Ποδηλατικός Αγώνας «Θυσίας» στα Καλάβρυτα

Φέτος, η τριήμερη πρωτοβουλία ήταν κάτι παραπάνω από ένας αγώνας: ήταν επίσης μια ιστορική-πολιτιστική εκδήλωση καθώς το 2021 σηματοδοτεί την επέτειο των 200 ετών της ελληνικής ανεξαρτησίας. Ο αγώνας, που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα του εθνικού πρωταθλήματος, αποτελείται από την ατομική χρονομέτρηση, τη Λίγκα Δρόμου Elite και το «Gran-Fondo» Θυσίας. Περισσότεροι από 350 ποδηλάτες ηλικίας 17 έως 66 ετών συμμετείχαν στις αγωνιστικές διαδρομές, οι οποίες συνολικά κάλυψαν μια απόσταση 236 χλμ. Μέσω της υποστήριξης αυτού του αθλητικού γεγονότος, η Enel Green Power έδωσε περισσότερη δημοσιότητα στην περιοχή και στη φυσική της ομορφιά, εμπλούτισε την τουριστική ταυτότητα των Καλαβρύτων και προώθησε το χωριό Κερπίνη ως έναν ενδιαφέρον προορισμό, προσελκύοντας περισσότερους επισκέπτες, ενώ ταυτόχρονα έφερε την τοπική κοινωνία πιο κοντά στα πάρκα και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Ταυτόχρονα, υλοποιήθηκαν δύο εκπαιδευτικά προγράμματα στις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου Καλαβρύτων, στα οποία συμμετείχαν 45 μαθητές. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα «Energy on the Go» καθώς και ένα σεμινάριο ασφαλούς ποδηλασίας «Σωστή Ποδηλατική Συμπεριφορά» από έναν έμπειρο προπονητή της τοπικής κοινωνίας.

Βιωσιμότητα στις Βαμβακιές

Κατά τη φάση κατασκευής του φωτοβολταϊκου πάρκου 6,5 MW που βρίσκεται στην περιοχή «Άγιος Ιωάννης-Βαμβακιές», στην πόλη της Βέροιας, στη Βόρεια Ελλάδα, υιοθετήθηκε επίσης το μοντέλο «Βιώσιμου Εργοταξίου (Sustainable Construction Site)» όπως στο έργο του Καφηρέα που για πρώτη φορά εφαρμόστηκε στην Ελλάδα.

Εικόνα

Φωτοβολταϊκό πάρκο, Άγιος Ιωάννης- Βαμβακιές 6,5MW

Το συγκεκριμένο μοντέλο στοχεύει στην ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στις επιχειρηματικές μας διαδικασίες: σκοπός μας είναι να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών και στην ενίσχυση των δυνατοτήτων της γης. Κάνουμε τον χώρο εργασίας μας βιώσιμο: αυτή είναι η στρατηγική μας, από την κατασκευή έως τη λειτουργία. Το 45% των εργαζομένων που συνεργάστηκε μαζί μας για το φωτοβολταϊκό έργο ήταν από τις τοπικές κοινωνίες. Επίσης, υλοποιήθηκε μια σειρά από βέλτιστες πρακτικές με στόχο την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων του εργοταξίου στο περιβάλλον. Εφαρμόστηκε ένα σύστημα διαχείρισης αποβλήτων, υπήρχαν λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας σε όλες τις εγκαταστάσεις του χώρου κατασκευής και εγκαταστάθηκε μία αυτόνομη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση 6,72kW για να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες του εργοταξίου και για να ελαχιστοποιήσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Επιπλέον, οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούσαν επαναχρησιμοποιήσιμα μπουκάλια για να μειώσουν σημαντικά την κατανάλωση πλαστικών μπουκαλιών και ποτηριών ενώ ταυτόχρονα η Enel Green Power απέτρεψε τη δυνατότητα μετάδοσης του COVID-19 μεταξύ των εργαζομένων, ακολουθώντας αυστηρά και αναβαθμισμένα πρωτόκολλα υγιεινής και ασφάλειας. Περίπου 500 παλέτες από τις συσκευασίες των πανέλων και των μετασχηματιστών δόθηκαν σε ντόπιους βοσκούς για να τοποθετήσουν το σανό για τα ζώα τους και να το προστατεύσουν από το να σαπίσει. Τέλος, υπήρξαν στοχευμένες παρεμβάσεις και στο διπλανό χωριό του Πολύμυλου: πρώτον, δύο δεξαμενές νερού συνολικής χωρητικότητας 3 τόνων που χρησιμοποιήθηκαν στο εργοτάξιο εγκαταστάθηκαν στο τοπικό στάδιο και δεύτερον, ανακαινίστηκε πλήρως η εγκατάσταση WC στο ίδιο στάδιο.

Βελτίωση αγροτικών δραστηριοτήτων μέσω της βιωσιμότητας

Από το 2016, επιτρέπουμε σε κοπάδια προβάτων να βοσκάνε στα φωτοβολταϊκά μας πάρκα για να διασφαλίσουμε ότι το γρασίδι και άλλα φυτά δεν παρεμβαίνουν στη λειτουργία των φωτοβολταϊκών συλλεκτών. Αυτή η βέλτιστη πρακτική σημαίνει επίσης λιγότερη ζημία στους φωτοβολταϊκούς συλλέκτες αλλά και χαμηλότερο κόστος λειτουργίας.

Εικόνα

Πρόβατα που βόσκουν για να αποτρέψουν τις αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργία πάρκων με φωτοβολταϊκούς συλλέκτες, από τα φυτά που μεγαλώνουν σε αυτά. Αυτή η βέλτιστη πρακτική είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα αγροβολταϊκών: η αρμονική συνύπαρξη της γεωργίας και των φωτοβολταϊκών στην ίδια γη

Ειδικότερα, το έργο μας "Διαχείριση Βλάστησης", στοχεύει στο να εμποδίσει την ανάπτυξη των αγριόχορτων σε ύψος που θα μείωνε την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση της ηλιακής ενέργειας. Η αξιοποιήση των προβάτων στη διαχείριση της βλάστησης ωφελεί όχι μόνο την Enel Green Power Hellas αλλά και τις τοπικές κοινότητες. Όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε, η εφαρμογή αγροφωτοβολταϊκών συμβάλλει στην αύξηση της έκτασης βοσκοτόπων για τα ζώα. Αυτό συνεπάγεται ότι οι τοπικές επιχειρήσεις εκτροφής προβάτων διαθέτουν μια ασφαλή περιοχή όπου μπορούν να βόσκουν τα ζώα τους μακροπρόθεσμα. Κρατώντας τη βλάστηση υπό έλεγχο, το φωτοβολταϊκό έργο γίνεται μια φυσική αντιπυρική ζώνη, βοηθώντας στην αποτροπή της εξάπλωσης μιας πυρκαγιάς, σε περίπτωση που ξεσπάσει σε μια γειτονική περιοχή. Οδηγεί επίσης στην εξοικονόμηση καυσίμου που θα χρειαζόταν για μηχανική κοπή και αποφεύγει τη χρήση χημικών ζιζανιοκτόνων που μπορούν να προκαλέσουν ρύπανση τόσο του εδάφους όσο και των υδάτινων πόρων.

Διαφυλάσσουμε το φυσικό περιβάλλον των μελισσών και δημιουργούμε Αμοιβαία Αξία με τους ντόπιους μελισσοκόμους και τους αγρότες. Τα μέλια της Καρύστου είναι αντιπροσωπευτικά προϊόντα της περιοχής του Καφηρέα, με μακρά ιστορία. Η περιοχή είναι πλέον γνωστή για το μέλι ερείκης, το «κισσούρι», που είναι μοναδικό στην Ελλάδα. Η Enel Green Power Hellas (EGPH) αναγνώρισε την αξία αυτού του τοπικού προϊόντος με τα σημαντικά θρεπτικά οφέλη και υποστήριξε τη διαδικασία αναγνώρισής του ως προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης, χαρακτηρισμός που θα δώσει στο μέλι την αξία που δικαιούται ώστε να πρωταγωνιστήσει μαζί με άλλα σημαντικά προϊόντα σε διεθνές επίπεδο. Παράλληλα, κατασκευάστηκαν 10 ξύλινα περίπτερα για την πώληση μελισσοκομικών προϊόντων για την τόνωση της τοπικής αγροτικής οικονομίας.

Εκπαιδεύοντας τις μελλοντικές γενιές

Το «Energy on the Go», το τοπικό εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα που στοχεύει στην προώθηση της ευαισθητοποίησης του περιβάλλοντος, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη βιωσιμότητα, την κυκλική οικονομία και την καινοτομία σε μαθητές του Νηπιαγωγείου, του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου των περιοχών που δραστηριοποιείται η EGPH, φέτος έλαβε δράση ψηφιακά για πρώτη φορά λόγω του COVID-19. Το εν λόγω πρόγραμμα ξεκίνησε το 2014 και περισσότεροι από 2.500 μαθητές έχουν ήδη λάβει μέρος.

Εικόνα

Μαθητής του Δημοτικού Σχολείου Καλαβρύτων συμπληρώνει το μαγνητικό ταμπλό με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος «Energy On the Go»

Το "Energy on the Go" ανήκει στο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που ενσωματώνει τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης στις γεωγραφικές περιοχές που λειτουργούμε. Αξίζει να αναφέρουμε ότι το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα έχει εγκριθεί από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η EGPH συμμετέχει στον διαγωνισμό «PlayEnergy» που προωθεί η Enel και στόχος του είναι να ωθήσει τους νέους προς την κυκλική οικονομία αλλά και να τονώσει τη δημιουργικότητά τους μέσω των αξιών της βιωσιμότητας, της καινοτομίας και της έξυπνης χρήσης ενέργειας. Το «PlayEnergy» απευθύνεται σε νέους από 14 έως 20 ετών, οι οποίοι συμμετέχουν σε ένα διασκεδαστικό και εμπνευστικό ταξίδι μέσα από τους βασικούς πυλώνες της πόλης που βασίζεται στην κυκλική οικονομία. Φέτος, υπάρχουν πολλά βραβεία κάθε μήνα, εκτός από το τελικό μεγάλο έπαθλο, ενώ οι νικητές του τελικού θα μπορούν να απολαύσουν μια πραγματικά ξεχωριστή εμπειρία στο Campus Party.

Η ενέργεια μας κάνει δωρεές στην τοπική κοινωνία

Είμαστε κοντά στις τοπικές κοινωνίες μέσω προγραμμάτων και πρωτοβουλιών βιώσιμης ανάπτυξης αλλά και στοχευμένων δράσεων που βασίζονται στις τοπικές ανάγκες. Στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου δράσης για την υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών, Συλλόγων και Οργανισμών στις περιοχές που λειτουργούμε, πραγματοποιήθηκε μια σειρά δωρεών τον τελευταίο χρόνο. Τα «Πακέτα Αγάπης», περιείχαν είδη πρώτης ανάγκης και μακράς διαρκείας, τα οποία ετοίμασαν τοπικοί προμηθευτές για να δοθούν σε οικογένειες που τα χρειάζονταν. Ακόμη οι φορητοί υπολογιστές που δόθηκαν στους μαθητές του Δημοτικού σχολείου Πολυμύλου, ο ιατρικός εξοπλισμός για το Ιατρικό Κέντρο Πολυμύλου, το ποσό των 100.000 ευρώ για δωρεές κατά τη διάρκεια της περιόδου του COVID-19 και ένα μικρό βαν αξίας 17.000 ευρώ στο Χέρι Χέρι, στον Σύλλογο για άτομα με ειδικές ανάγκες στην Κάρυστο, είναι μερικές από τις δωρεές που απαντούν στις άμεσες ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.