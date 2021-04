Ευχές για τα 80ά γενέθλια του προέδρου της Ιρλανδίας, Μίκαελ Χίγκινς, μετέφερε μέσω Twitter την Κυριακή η Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Όπως αναφέρει η Ελληνίδα Πρόεδρος της Δημοκρατίας «χαρούμενα γενέθλια αγαπητέ Μίκαελ Χίγκινς. Οι καλύτερες ευχές για υγεία και ευτυχία».

Happy 80th birthday dear @PresidentIRL Michael Higgins. Best wishes for health and happiness.

Beir Beannacht!