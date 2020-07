«Αντάξια των περιστάσεων στάθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση» επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσα από ένα σχόλιο στο Twitter, μετά την επίτευξη συμφωνίας για το Ταμείο Ανάκαμψης και τον επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός τόνισε πως «σήμερα πετύχαμε μία φιλόδοξη συμφωνία «απάντηση» στο οικονομικό σοκ που προκάλεσε η πανδημία» και συμπλήρωσε πως «αυτή είναι μία ιστορική ημέρα για την Ευρώπη και μία πολύ καλή ευκαιρία για την Ελλάδα.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε ο κ. Μητσοτάκης, μετά την επίτευξη συμφωνίας στη Σύνοδο Κορυφής, αναφερόμενος στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, το πολυετές Δημοσιονομικό πλαίσιο, είπε ότι -παρά τη μείωσή του- πετύχαμε δύο πράγματα. «Πρώτον την αύξηση των πόρων που θα πάρει η Ελλάδα από το Ταμείο Συνοχής και παράλληλα για τους αγρότες μας παραμένουν σταθεροί οι πόροι από την ΚΑΠ».

«Έχουμε λοιπόν τα εργαλεία, έχουμε το σχέδιο, ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Θα το ξαναπώ: δεν έχουμε καμία πρόθεση να σκορπίσουμε τα χρήματα με την ανεμελιά του νεόπλουτου. Θα εργαστούμε με ευθύνη, με σύνεση, θα παρουσιάσουμε σύντομα ένα αναλυτικό σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης που θα μεταμορφώσει τη χώρα. Αυτό το σημαντικό ευρωπαϊκό κεφάλαιο που τίθεται στη διάθεσή μας δεν έχουμε πρόθεση να το σπαταλήσουμε, θα το επενδύσουμε προς όφελος όλων των Ελλήνων. Θα στηρίξουμε τον κόσμο της εργασίας, θα στηρίξουμε τολμηρές πολιτικές πράσινης μετάβασης, το ψηφιακό εκσυγχρονισμό, τις δεξιότητες. Είναι μια μοναδική ευκαιρία για την Ελλάδα και την Ευρώπη να κάνει ένα μεγάλο άλμα μπροστά και δεν έχουμε πρόθεση να την αφήσουμε ανεκμετάλλευτη» υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

«Επιστρέφουμε στην Αθήνα με ένα συνολικό πακέτο το οποίο ξεπερνάει τα 70 δισ. ευρώ, ένα μέγεθος πρωτοφανές για τη χώρα μας», δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά το πέρας των εργασιών της μαραθώνιας Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, προσθέτοντας ότι «η Ελλάδα, έχοντας πλέον ανακτήσει την αξιοπιστία της σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, κλήθηκε να συμμετέχει -και συμμετείχαμε ενεργά- σε όλες τις διαπραγματεύσεις που έγιναν τα τέσσερα τελευταία εικοσιτετράωρα».

Εξηγώντας «τη σημασία αυτού του συνολικού πακέτου των 72 περίπου δισ. για την πατρίδα μας», ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι οι επιχορηγήσεις «από το πρόσθετο πρόγραμμα το οποίο εγκρίθηκε ουσιαστικά αντιστοιχούν περίπου σε ένα επιπλέον ΕΣΠΑ, κάτι παραπάνω από 19 δισεκατομμύρια στα οποία προστίθενται γύρω στα 12,5 δισ. ευρώσε δάνεια για να καταλήξουμε ξανά στο τελικό ποσό των 32 δισ. ευρώ, για το οποίο είχε γίνει και πολύς λόγος πριν από δύο μήνες».

«Τα χρήματα αυτά θα εκταμιεύονται, τελικά, με όρους οι οποίοι θα είναι πιο ευέλικτοι από το υφιστάμενο ΕΣΠΑ», σημείωσε ο Πρωθυπουργός, διευκρινίζοντας μεταξύ άλλων ότι «έχουμε τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουμε από αυτό το πλαίσιο δαπάνες οι οποίες έχουν ήδη γίνει από το Φεβρουάριο του 2020».

