Χαμηλότερα αναμένεται να κινηθεί η αναπτυξιακή δυναμική της Ευρωζώνης το 2021 εξαιτίας των δεύτερων και μεγαλύτερων χρονικά, περιοριστικών μέτρων που έχουν ενεργοποιήσει τα κράτη μέλη.

Σύμφωνα με έκθεση της Bank of America με τίτλο «two weeks in, first cut», τα μεγαλύτερα lockdown και η μετακύλιση του ανοίγματος των οικονομίων, θα έχουν άμεση αρνητική επίπτωση στους αναπτυξιακούς ρυθμούς. Για το λόγο αυτό, η αμερικανική τράπεζα αναθεωρεί επι τα χείρω τον ρυθμό ανάπτυξης της Ευρωζώνης στο 2,9% το 2021, ήτοι 1% χαμηλότερα από την πρoηγούμενη εκτίμησή της. Παράλληλα, αναμένει πως το δ' τρίμηνο θα κλείσει με αρνητικό ρυθμό 1,4% σε τριμηναία βάση, κάτι που θα συνεχιστεί και στο α' τρίμηνο του 2021 κλείνοντας στο 0,9%.

Παρ'όλα αυτά το καθυστερημένο χρονοδιάγραμμα, όπως σημειώνει, θα ενισχύσει τους ρυθμούς ανάπτυξης για το 2022 στο 3,4% (+0,7%). Οι προβλέψεις της BofA παραμένουν σταθερά χαμηλότερα από το consensus στο 4,7% για το 2021 και 3,7% για το 2022.

Η BofA εκτιμά πως ο «πάγος» σε σημαντικό τμήμα της λιανικής (π.χ καταστήματα οικιακών ειδών, καταστήματα ρούχων, καταστήματα παιχνιδιών) θα διατηρηθεί, ανοίγοντας το Φεβρουάριο ανάμεσα στις χώρες της Ευρωζώνης, αλλά από την άλλη θα υπάρξει άρση των περιορισμών στον ξενοδοχιακό κλάδο και σε αυτόν της εστίασης και των εκδηλώσεων σταδιακά από το β΄τρίμηνο, σχέδιο παρόμοιο δηλαδή με αυτό του περασμένου έτους.

Σε ό,τι αφορά το βαρυσήμαντο σκέλος των εμβολιασμών, η αμερικανική τράπεζα υποθέτει πως η πρόοδος του πλάνου επιταχύνεται, έτσι ώστε το 10% του πληθυσμού να έχει εμβολιαστεί έως το τέλος του α' τριμήνου. Αυτό φυσικά απαιτεί, μεγαλύτερη προμήθεια εμβολίων και ομαλή εφοδιαστική αλυσίδα.

Από την άλλη, η πιο αργή διάθεση εμβολιασμού ή / και οι νέες, ταχύτερα διαδεδομένες μεταλλάξεις του κορονοϊού στην Ευρώπη, ή ακόμα και παγκοσμίως, θα μπορούσαν να προκαλέσουν μεγαλύτερες διαταραχές, «κατεβάζοντας» ακόμη χαμηλότερα το ρυθμό ανάπτυξης της Ευρωζώνης κοντά στο 1-2% για φέτος.

Παράλληλα, η BofA εκτιμά πως όλα έκτακτα μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής θα επεκταθούν όπως είναι τα προγράμματα στήριξης της αγοράς εργασίας και τα κρατικά δάνεια. Ωστόσο στο βασικό της σενάριο περιλαμβάνονται οι πιθανές μόνιμες απώλειες στις οικονομίες, επισημαίνοντας πως τα επίπεδα οικονομικής δρατηριότητας παραμένουν σταθερά υπό πίεση (η εκτίμηση για το δ' τρίμηνο του 2022 είναι 0,7% χαμηλότερα από το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019) και οι μόνιμες απώλειες εισοδήματος είναι μεγάλες αγγίζοντας το 7% και αντισταθμίζονται μόνο εν μέρει από τη δημοσιονομική πολιτική.

Φωτογραφία: Getty Images/Ideal Image