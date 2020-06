Στα πλαίσια του Delphi Economic Forum, που φέτος διεξάγεται διαδικτυακά από τις 9-12 Ιουνίου 2020, ο κ. Βασίλης Αντωνιάδης, Managing Director and Senior Partner στην Boston Consulting Group Αθήνας και επικεφαλής του τομέα χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της Ευρώπης και Μέσης Ανατολής, συνομίλησε με τον Δρ. Daniel Stelter, οικονομολόγο και ιδρυτή του Ευρωπαϊκού think tank “Think Beyond the Obvious”, και πρώην μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της Boston Consulting Group, σχετικά με τις ευκαιρίες και προκλήσεις της επόμενης μέρας μετά την πανδημία.

Στη διάρκεια της συζήτησης, οι συνομιλητές συμφώνησαν πως η υγειονομική κρίση φέρνει επιπτώσεις σε μια οικονομία που σε παγκόσμιο επίπεδο μόλις ανέκαμπτε από αλλεπάλληλες κρίσεις και οπωσδήποτε αδυνατεί να απορροφήσει μια κρίση τέτοιου βεληνεκούς. Τα αχαρτογράφητα νερά στα οποία οδηγείται η παγκόσμια οικονομία ενόψει της ανάκαμψης, θέτουν μία σειρά οικονομικών και πολιτικών απαιτήσεων για το στρατηγικό σχεδιασμό της επόμενης μέρας.

Μεγάλο κομμάτι της συνομιλίας αφιερώθηκε στην τοποθέτηση του Δρ. Stelter για την ανάγκη της λύσης του ζητήματος του χρέους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που μάλιστα ο ίδιος αναπτύσσει εκτενώς στο νέο βιβλίο του Coronomics (εκδ. Campus, 2020), για τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας. Θέση του Δρ. Stelter είναι ότι το εθνικό χρέος των ευρωπαϊκών κρατών πρέπει να αντιμετωπιστεί κεντρικά, μέσω μιας αλληλέγγυας κατανομής του χρέους (debt mutualization είναι ο όρος που χρησιμοποιεί). Κατά τη διαδικασία αυτή, οι κυβερνήσεις μεταφέρουν χρέος ύψους συγκεκριμένου ποσοστού του ΑΕΠ τους (προτείνει το 75% για όλα τα κράτη) σε ένα κοινό fund (Debt Redemption Fund), το οποίο θα χρηματοδοτηθεί με δάνειο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με μακροπρόθεσμο ορίζοντα αποπληρωμής και μηδενικό επιτόκιο. Ο Δρ. Stelter επισημαίνει ότι η κατανομή αυτή είναι η μόνη ρεαλιστική λύση για την επαναφορά του χρέους σε διαχειρίσιμα επίπεδα και πως η συγκεκριμένη λύση έχει επιλεγεί και στο παρελθόν - σε εθνικό επίπεδο - κατά περιόδους κρίσεων ή και πολέμων