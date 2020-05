Συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα το πρόγραμμα των διαδικτυακών συζητήσεων που διοργανώνει το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών «Outlook for an evolving situation».

Ειδικότερα, το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής για την εβδομάδα 25 – 29 Μαΐου:

Τρίτη 26 Μαΐου 2020, 16.00

The political and economic implications of the 2020 US Presidential elections

Οι πολιτικές και οικονομικές επιπτώσεις των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ 2020

· Edward Luce, US national editor and columnist, Financial Times

· Rana Foroohar, Global Business Columnist, Financial Times

Συντονιστής: Έντι Ζεμενίδης, Εκτελεστικός Διευθυντής του Συμβουλίου Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας

Για να παρακολουθήσετε τη συζήτηση, μπορείτε να εγγραφείτε εδώ https://www.crowdcast.io/e/defoe24?utm_source=msd2

Τετάρτη 27 Μαΐου 2020, 17.00

Digital Transformation as a response strategy for Covid-19

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός ως στρατηγική αντιμετώπισης του Covid-19

· Γρηγόρης Ζαριφόπουλος, Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης

· Βύρων Νικολαΐδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος PeopleCert, Πρόεδρος, CEPIS

· Γιώργος Δουκίδης, Καθηγητής Ηλεκτρονικού Επιχειρείν, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

· Θεοδόσης Μιχαλόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Microsoft

Συντονιστής: Τάσος Ζάχος, Αρχισυντάκτης, Fortune Greece

Για να παρακολουθήσετε τη συζήτηση, μπορείτε να εγγραφείτε εδώ https://www.crowdcast.io/e/defoe25/register?utm_source=msd2

Πέμπτη 28 Μαΐου 2020, 17.00

The Future of International Trade after the COVID-19 Pandemic

Το μέλλον του διεθνούς εμπορίου μετά τον Covid-19

Εισαγωγικά Σχόλια

Commissioner Phil Hogan, Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου

Συζήτηση

· Κώστας Φραγκογιάννης Υφυπουργός Οικονομικής Διπλωματίας και Εξωστρέφειας, Υπουργείο Εξωτερικών

· Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, Ευρωβουλευτής, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

· Peter Sandler, Director at DG trade (Resources, Information, and Policy Coordination)

· Victor do Prado, Director Council and Trade Negotiations Committee, WTO

· Eckart von Unger, Deputy Head / Department External Economic Policy, The German Business Representation of the Federation of German Industries in Brussels

Συντονιστής: Alan Beattie, World Trade Editor, Financial Times

Η συζήτηση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Hanns-Seidel Foundation, και θα μεταδοθεί ζωντανά στο δίκτυο του Ιδρύματος στη Γερμανία.

Για να παρακολουθήσετε τη συζήτηση, μπορείτε να εγγραφείτε εδώ https://www.crowdcast.io/e/defoe26?utm_source=msd2