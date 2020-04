Μαραθώνια είναι η τηλεδιάσκεψη του Eurogroup που θα κρίνει αν θα υπάρξει μια συντονισμένη μεγάλης κλιμακας δράση από την ΕΕ για τον περιορισμό των επιπτώσεων του κορονοϊού στην οικονομία.

Αξίζει να σημειωθεί πως η τηλεδιάσκεψη έχει διακοπεί από τις 20:00 και πιθανότατα θα συνεχιστεί στις ώρα 00:00, ενώ καθυστέρησε μία ώρα ξεκινώντας τελικά στις 17:00.

Further work is needed. Meeting to restart at 21h brussels time. https://t.co/4NCfTrGX54