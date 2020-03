Τον στόχο του σημερινού Eurogroup, να προσδιορίσει νέους τρόπους οχύρωσης της Ευρωζώνης από τις οικονομικές επιπτώσεις του κορονοϊού, επισήμανε ο πρόεδρος της Ευρωομάδας Μάριο Σεντένο λίγο πριν ξεκινήσει η τηλεδιάσκεψη των υπουργών Οικονομικών της ζώνης του ευρώ.

«Στόχος μας είναι να προσθέσουμε νέες γραμμές άμυνας στο ευρώ, ώστε αυτή η οικονομική κρίση να μην μετατραπεί σε χρηματοοικονομική. Αυτό θα γίνει στο τραπέζι του Eurogroup απόψε», ανέφερε σε ανάρτηση του στο Twitter.

Our aim is to add new lines of defence to the euro, preventing this economic crisis from morphing into a financial one. This is what will be at the #Eurogroup table this evening pic.twitter.com/XwFA1aBHrL