Συνεχίζει να βλέπει αξία στα ελληνικά ομόλογα η HSBC, την ώρα που οι αποδόσεις των κρατικών τίτλων έχουν υποχωρήσει σε νέα ιστορικά χαμηλά.

«Οι μεγάλες κινήσεις μπορεί να έχουν ήδη γίνει, αλλά ακόμη υπάρχει αξία στην καμπύλη αποδόσεων για τα ελληνικά ομόλογα», υποστηρίζουν οι αναλυτές της βρετανικής τράπεζας σε σημερινή 9σέλιδη έκθεσή τους, υπό τον τίτλο «The end of the beginning: Still value in the Greek government curve».

Όπως σημειώνουν, η δυνατότητα της Αθήνας να επαναδιαπραγματευθεί τους στόχους για τα πρωτογενή πλεονάσματα και η ικανότητά της να αναχρηματοδοτείται με βιώσιμα μέσα, στέλνουν θετικά μηνύματα στους επενδυτές, όπως άλλωστε φάνηκε από την επιτυχία της έκδοσης του 15ετούς ομολόγου.

Με 10ετές ομόλογο θα επιστρέψει στις αγορές η Ελλάδα

Σύμφωνα με την HSBC, η επόμενη απόπειρα της Ελλάδας για δανεισμό θα είναι πιθανότητα μέσω έκδοσης 10ετούς ομολόγου, με στόχο μια νέα, πρόωρη αποπληρωμή μέρους των δανείων προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

«Από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι και σήμερα, οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων υποχωρούν διαρκώς», παραδέχεται η βρετανική τράπεζα και σημειώνει πως «η καμπύλη αποδόσεων έχει ομαλοποιηθεί».

Ταυτόχρονα εκφράζει την προτίμησή της στους τίτλους επταετούς διάρκειας.

Το 15ετές ομόλογο

«Η επιτυχία της έκδοσης του 15ετούς ομολόγου, στην οποία προχώρησε πρόσφατα το ελληνικό δημόσιο, έχει μεγάλη σημασία, καθώς αφορούσε σε ωρίμανση έτους, κατά το οποίο το ελληνικό χρέος δεν έχει κριθεί βιώσιμο», σημειώνουν, μεταξύ άλλων, οι αναλυτές της βρετανικής τράπεζας.