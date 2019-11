«Οι αλλαγές που έφερε η κυβέρνηση στο νομοσχέδιο για την τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα ευνοούν το ξέπλυμα χρήματος», σχολιάζουν σε δημοσίευμά τους οι Financial Times, ασκώντας κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς.

«Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη πέρασε νομοσχέδιο που ανατρέπει την προσήλωση της Ελλάδας στα διεθνή πρότυπα για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες» γράφουν χαρακτηριστικά οι Financial Times στο σχετικό δημοσίευμά τους που φέρει τίτλο «Greek law change viewed as backtracking on money laundering».

«Με την τελευταία τροποποίηση του ποινικού κώδικα, τα άτομα που είναι ύποπτα για εγκληματική απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ανακτούν περιουσιακά στοιχεία που είχαν δεσμευτεί από το δικαστήριο, αν δεν οδηγηθούν σε δίκη εντός 18 μηνών», σημειώνεται, μεταξύ άλλων.

«Η τροποποίηση, η οποία ήταν μέρος του νομοσχεδίου που επικαιροποιεί τον Ποινικό Κώδικα, έρχεται σε αντίθεση με τις διεθνείς πρακτικές κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, στις οποίες η Ελλάδα προσυπογράφει», τονίζουν οι FT.

Σύμφωνα με την Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force), τον παγκόσμιο οργανισμό παρακολούθησης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τον Greco, τον οργανισμό παρακολούθησης της καταπολέμησης της διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης, τα μετρητά και τα περιουσιακά στοιχεία που κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια ποινικής έρευνας πρέπει να παραμείνουν δεσμευμένα μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι δικαστικές διαδικασίες.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Τσιάρας, υπέβαλε τη σχετική τροπολογία το πρωί της Τετάρτης, δηλαδή λίγο πριν από την τελική συνεδρίαση για το νέο νόμο, «χωρίς να δώσει νομική εξήγηση σχετικά με το γιατί η Ελλάδα αλλάζει βίαια την προηγούμενη πρακτική της».