Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια του ευρώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης των επιτοκίων και νέου γύρου ποσοστικής χαλάρωσης (QE) τους επόμενους μήνες.

«Το διοικητικό συμβούλιο εκτιμά ότι τα επιτόκια της ΕΚΤ θα παραμείνουν στα τρέχοντα επίπεδα τουλάχιστον έως και το πρώτο εξάμηνο του 2020, ή θα μειωθούν, και σε κάθε περίπτωση για όσο χρειαστεί προκειμένου να διασφαλιστεί η βιώσιμη σύγκλιση του πληθωρισμού σε επίπεδα χαμηλότερα αλλά κοντά στο 2%», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση. Σύμφωνα με τους Financial Times, στην πλειονότητά τους οι αναλυτές προβλέπουν μείωση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο.

Η ΕΚΤ υπογραμμίζει, επίσης, την ανάγκη για υιοθέτηση μιας εξαιρετικά υποστηρικτικής νομισματικής πολιτικής για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, καθώς ο πληθωρισμός παραμένει σε επίμονα χαμηλά επίπεδα. «Το Δ.Σ. είναι αποφασισμένο να αναλάβει δράση» αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Σε αυτό το πλαίσιο το Δ.Σ. έχει ζητήσει από τις αρμόδιες επιτροπές του Ευρωσυστήματος να διερευνήσουν λύσεις, συμπεριλαμβανομένων των επιτοκίων, μέτρων μετριασμού και σχεδίαση νέων λύσεων, καθώς και εξέταση του μεγέθους και της σύστασης ενός ενδεχόμενου νέου προγράμματος αγοράς ομολόγων.

In this context, the Governing Council has tasked the relevant Eurosystem Committees with examining options, including ways to reinforce its forward guidance on policy rates, mitigating measures, such as the design of a tiered system for reserve remuneration, and options for the size and composition of potential new net asset purchases.

Μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, η κεντρική τράπεζα διατήρησε τα επιτόκια της Ευρωζώνης στα εξής επίπεδα:

στο 0% το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης.

στο 0,25% το επιτόκιο διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης.

στο -0,40% το επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων.

Όπως επίσης ανακοίνωσε η ΕΚΤ, σκοπεύει να συνεχίσει να επανεπενδύει πλήρως, τα ποσά από την εξόφληση τίτλων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (asset purchase programme – APP) κατά τη λήξη τους, για παρατεταμένη χρονική περίοδο μετά την ημερομηνία κατά την οποία θα αρχίσει να αυξάνει τα βασικά επιτόκιά της η ΕΚΤ.

Σε ό,τι αφορά τα προγράμματα χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών τραπεζών (TLTROs), η ΕΚΤ αποφάσισε ότι το επιτόκιο κάθε πράξης θα οριστεί σε επίπεδο κατά 10 μονάδες βάσης υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο που θα εφαρμόζεται στις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος. Για τράπεζες με αποδεκτές καθαρές χορηγήσεις οι οποίες υπερβαίνουν ένα επίπεδο αναφοράς, το επιτόκιο που θα εφαρμόζεται θα είναι χαμηλότερο, μπορεί μάλιστα να είναι εξίσου χαμηλό με το μέσο επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων όπως θα διαμορφωθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της πράξης, προσαυξημένο κατά 10 μονάδες βάσης.

Η προσοχή τώρα στρέφεται στην καθιερωμένη ομιλία του κεντρικού τραπεζίτη, Μάριο Ντράγκι, στις 15:30 ώρα Ελλάδος.