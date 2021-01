Μόλις μια βδομάδα μετά τον ισχυρό σεισμό στην Κροατία, η οποία κόστισε τη ζωή σε επτά ανθρώπους, ένας νέος σεισμός «ταρακούνησε» την χώρα το απόγευμα της Τετάρτης.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτου, ο σεισμός ήταν μεγέθους 5,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και σημειώθηκε 45 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Ζάγκρεμπ.

