Ο Έλληνας επικεφαλής της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά ήταν ο άνθρωπος ο οποίος τη Δευτέρα, έκανε γνωστά τα ενθαρρυντικά νέα σχετικά με την ισχυρή αποτελεσματικότητα του εμβολίου για προστασία από τον κορονοϊό, που αναπτύσσουν ο κολοσσός Pfizer και η γερμανική BioNTech.

«Η σημερινή είναι μία μεγάλη ημέρα για την επιστήμη και την ανθρωπότητα. Φθάνουμε σε ένα κρίσιμο σημείο καμπής στο πρόγραμμα ανάπτυξης του εμβολίου μας σε μία στιγμή κατά την οποία ο κόσμος το χρειάζεται περισσότερο, με τους ρυθμούς μόλυνσης να φθάνουν σε νέα ρεκόρ, τα νοσοκομεία να πλησιάζουν στον υπερκορεσμό και τις οικονομίες να αγωνίζονται για να επαναλειτουργήσουν» δήλωνε ο CEO της αμερικανικής φαρμακευτικής, δίνοντας ελπίδα σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ο Άλμπερτ Μπουρλά γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, σπούδασε στην Κτηνιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και στη συνέχεια ολοκλήρωσε το διδακτορικό του στη Βιοτεχνολογία στο ίδιο πανεπιστήμιο το 1991. Το 1993 προσελήφθη στο τμήμα Animal Health της Pfizer στην Ελλάδα, ως τεχνικός διευθυντής.

Το 2001 μετακόμισε στις ΗΠΑ, όπου ανέλαβε τον ρόλο του U.S. Group Marketing Director for Animal Health, ενώ το 2004 έγινε Vice President of Business Development and New Products Marketing. Το 2006 αναλαμβάνει τη θέση του Προέδρου της Ευρώπης, Αφρικής και Μέσης Ανατολής και το 2009 την Ασία και την περιοχή του Ειρηνικού. Από το 2019 βρίσκεται στο τιμόνι της εταιρείας, ως Διευθύνων Σύμβουλος και τον Ιανουάριο του 2020 ανέλαβε χρέη εκτελεστικού προέδρου.

Τον Απρίλιο του 2019 βραβεύτηκε ως «Διαπρεπής Έλληνας Ηγέτης» της παγκόσμιας φαρμακευτικής διαδικασίας, από τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ.

