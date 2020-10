Μία νέα ενδιαφέρουσα ανακάλυψη για τη Σελήνη φαίνεται πως θα παρουσιάσει την επόμενη εβδομάδα η NASA.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του κρατικού Αμερικανικού οργανισμού που ασχολείται με την εξερεύνηση του διαστήματος, την επόμενη εβδομάδα θα δημοσιοποιηθεί μια νέα ανακάλυψη που θα συμβάλλει στις προσπάθειες της NASA να μάθει περισσότερα για το διάστημα.

Αυτό που έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής είναι πως η ανακάλυψη έγινε από το Παρατηρητήριο της Στρατόσφαιρας για την Αστρονομία υπέρυθρης ακτινοβολίας, ένα ειδικά διαμορφωμένο Boeing 747, γνωστό και ως SOFIA, το οποίο πετάει στα ανώτερα επίπεδα της ατμόσφαιρας.

Η επίσημη ανακοίνωση έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 26/10 στις 5:00μμ GMT, μέσω livestream από την ιστοσελίδα της NASA.

Συγκεκριμένα, η NASA έγραψε στο Twitter:

🗓️ Mark your calendars: We will be revealing a new discovery about the surface of the Moon from our airborne @SOFIATelescope observatory, and YOU are invited.



✏️ Pencil us in for 12pm ET on Monday, Oct. 26! To participate: https://t.co/gzfTK43snB pic.twitter.com/HHNXOAYfMh