Νέα επίθεση προς την ελληνική πλευρά εξαπέλυσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν λέγοντας πως «αν κάποιος επιτεθεί στο τουρκικό ερευνητικό Oruc Reis τότε θα πληρώσει βάρυ τίμημα», συμπληρώνοντας ότι «πήραν την πρώτη τους απάντηση σήμερα», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρεις και εξηγήσεις.

In his second speech today, #Turkey's President continued to hurl threats against #Greece, said a new, tough, bloody campaign will be pursued, cited Turkish military entanglement in #Iraq, #Syria & #Libya as Turkish response, and claimed his gov't is under economic attack. pic.twitter.com/c0ck45pjCj