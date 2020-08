Να σταματήσει άμεσα τις ερευνητικές δραστηριότητες του Oruc Reis στην Ανατολική Μεσόγειο, καλεί την Άγκυρα το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, και εκφράζει για μια ακόμα φορά την ανησυχία της Ουάσιγκτον για τις ενέργειες της Τουρκίας.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ απαντώντας σε ερώτηση, o εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών χαρακτήρισε τις συγκεκριμένες δράσεις ως προκλητικές και είπε ότι αυξάνουν τις εντάσεις στην περιοχή.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες γνωρίζουν ότι η Τουρκία έχει εκδώσει ειδοποίηση σε άλλα πλοία για ερευνητικές δραστηριότητες στην Ανατολική Μεσόγειο. Προτρέπουμε τις τουρκικές αρχές να σταματήσουν τέτοια σχέδια για επιχειρήσεις και να αποφύγουν μέτρα που αυξάνουν τις εντάσεις στην περιοχή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανησυχούν βαθιά για τα δηλωμένα σχέδια της Τουρκίας για έρευνες φυσικών πόρων σε περιοχές στις οποίες η Ελλάδα και η Κύπρος διεκδικούν δικαιοδοσία στην Ανατολική Μεσόγειο. Τέτοιες δράσεις είναι προκλητικές και αυξάνουν τις εντάσεις στην περιοχή. Η ανάπτυξη των πόρων στην Ανατολική Μεσόγειο θα πρέπει να προάγει τη συνεργασία και να παρέχει τα θεμέλια για διαρκή ενεργειακή ασφάλεια και οικονομική ευημερία σε ολόκληρη την περιοχή».

Να υπενθυμίσουμε πως η Τουρκία μέσω της δεύτερης Navtex αναφέρει πως τα ερευνητικά πλοία Oruc Reis, Ataman και Cengiz διεξάγουν σεισμικές έρευνες στην τουρκική υφαλοκρηπίδα και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Το Oruc Reis πλέον βρίσκεται 10 ναυτικά μίλια εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και έχει απλώσει καλώδια. Οι ελληνικές φρεγάτες του εκπέμπουν μήνυμα που λέει ότι βρίσκεται παρανόμως σε ελληνική υφαλοκρηπίδα και το καλούν να αποχωρήσει. Το πολεμικό ναυτικο το παρακολουθεί στενά.

Αναλυτικά η δεύτερη τουρκική Navtex:

TURNHOS N/W : 1026/20

MEDITERRANEAN SEA

1. TURKISH FLAGGED R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZ HAN ARE CONDUCTING SEISMIC SURVER IN TURKEY’S CONTINENTAL SHELF ON BEHALF OF REPUBLIC TURKEY IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL LAW.

2. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCASTED NAVTEX MESSAGE NUMBER HA28-455/20 IN TURKISH NAVTEX SERVICE AREA. ANTALYA NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

3 ANTALYA TURK RADYO NAVTEX NR. FA26-1024/20 ISSTILL VALID AND EFFECTIVE. ANTALYA STATION WILL CONTIUNUE TO PROMULGATE NAVTEX MESSAGES FOR SAFETY OF MARIERS.

4. CANCEL THIS MESSAGE 232059Z AUG 20.

Τι προηγήθηκε - Τρία ερευνητικά στα νότια του Καστελλόριζου

Από τον υδρογραφικό σταθμό της Αττάλειας και με βάση τις συντεταγμένες η Τουρκία προειδοποίησε ότι το Oruc Reis, με τα συνοδευτικά του πλοία Ataman και Cengiz Han, θα ξεκινήσει έρευνες δίπλα στο σημείο Α (γεωγραφικό μήκος 027-59-02 00Ε) από το οποίο ορίστηκε η τμηματική οριοθετική γραμμή της ελληνοαιγυπτιακής ΑΟΖ και μέχρι τον 30ο μεσημβρινό.

Προ ολίγων ημερών, ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας, Ιμπραήμ Καλίν είχε δηλώσει τότε ότι αναβάλλονται οι σεισμογραφικές έρευνες του Oruc Reis για τουλάχιστον ένα μήνα, όμως με τη νέα Navtex γνωστοποιείται ότι το πλοίο θα κάνει έρευνες νοτίως του Καστελόριζου.