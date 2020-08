Κλιμακώνει περαιτέρω την ένταση η Τουρκία εκδίδοντας νέα, δεύτερη κατά σειρά Navtex μετά την απάντηση της ελληνικής πλευράς.

Η ελληνική απάντηση ήρθε με αντί -Navtex, που εκδόθηκε από τον σταθμό της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού του Ηρακλείου, ανακοινώνοντας ότι ο σταθμός της Αττάλειας δεν έχει τη δικαιοδοσία για να εκδώσει Navtex για τη συγκεκριμένη περιοχή. Επισημαίνει ότι η περιοχή που δεσμεύεται αναφέρεται σε παράνομη δραστηριότητα και μάλιστα σε περιοχή που επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Μάλιστα καλούνται οι ναυτιλόμενοι να αγνοήσουν την τουρκική Navtex.

Ωστόσο η Τουρκία μέσω της δεύτερης Navtex αναφέρει πως τα ερευνητικά πλοία Oruc Reis, Ataman και Cengiz διεξάγουν σεισμικές έρευνες στην τουρκική υφαλοκρηπίδα και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Το Oruc Reis πλέον βρίσκεται 10 ναυτικά μίλια εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και έχει απλώσει καλώδια. Οι ελληνικές φρεγάτες του εκπέμπουν μήνυμα που λέει ότι βρίσκεται παρανόμως σε ελληνική υφαλοκρηπίδα και το καλούν να αποχωρήσει. Το πολεμικό ναυτικο το παρακολουθεί στενά.

Αναλυτικά η δεύτερη τουρκική Navtex:

TURNHOS N/W : 1026/20

MEDITERRANEAN SEA

1. TURKISH FLAGGED R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZ HAN ARE CONDUCTING SEISMIC SURVER IN TURKEY’S CONTINENTAL SHELF ON BEHALF OF REPUBLIC TURKEY IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL LAW.

2. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCASTED NAVTEX MESSAGE NUMBER HA28-455/20 IN TURKISH NAVTEX SERVICE AREA. ANTALYA NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

3 ANTALYA TURK RADYO NAVTEX NR. FA26-1024/20 ISSTILL VALID AND EFFECTIVE. ANTALYA STATION WILL CONTIUNUE TO PROMULGATE NAVTEX MESSAGES FOR SAFETY OF MARIERS.

4. CANCEL THIS MESSAGE 232059Z AUG 20.

Τι προηγήθηκε - Τρία ερευνητικά στα νότια του Καστελλόριζου

Από τον υδρογραφικό σταθμό της Αττάλειας και με βάση τις συντεταγμένες η Τουρκία προειδοποίησε ότι το Oruc Reis, με τα συνοδευτικά του πλοία Ataman και Cengiz Han, θα ξεκινήσει έρευνες δίπλα στο σημείο Α (γεωγραφικό μήκος 027-59-02 00Ε) από το οποίο ορίστηκε η τμηματική οριοθετική γραμμή της ελληνοαιγυπτιακής ΑΟΖ και μέχρι τον 30ο μεσημβρινό.

Προ ολίγων ημερών, ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας, Ιμπραήμ Καλίν είχε δηλώσει τότε ότι αναβάλλονται οι σεισμογραφικές έρευνες του Oruc Reis για τουλάχιστον ένα μήνα, όμως με τη νέα Navtex γνωστοποιείται ότι το πλοίο θα κάνει έρευνες νοτίως του Καστελόριζου.