Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο ακούστηκαν δύο εκρήξεις και πάνω από την πρωτεύουσα του Λιβάνου υψώνεται ένα πυκνό νέφος καπνού. Στους δέκα ανέρχονται για την ώρα οι νεκροί από την πολύ ισχυρή έκρηξη, σύμφωνα με ιατρικές πηγές και τις υπηρεσίες εθνικής ασφάλειας του Λιβάνου.

Στην περιοχή έχουν σπεύσει ελικόπτερα που βοηθούν στην κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε μετά την έκρηξη.

Ο κυβερνήτης της Βηρυτού χαρακτήρισε την έκρηξη «εθνική καταστροφή, παρόμοια με τη Χιροσίμα». Σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο NNA του Λιβάνου, η πρώτη έκρηξη σημειώθηκε σε μια αποθήκη πυροτεχνημάτων, κοντά στην οποία βρισκόταν μια άλλη όπου φυλάσσονταν φιάλες υγραερίου.

Εκατοντάδες άνθρωποι, που τραυματίστηκαν στις εκρήξεις στο λιμάνι της Βηρυτού, διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, όμως πολλοί παραμένουν παγιδευμένοι σε σπίτια που καταστράφηκαν από τις εκρήξεις, δήλωσε ο επικεφαλής του λιβανικού Ερυθρού Σταυρού.

Ο Τζορτζ Κετάνεχ είπε σε τοπικά ΜΜΕ ότι δεν υπάρχει ακριβής αριθμός των τραυματιών, καθώς πολλοί παραμένουν εγκλωβισμένοι σε σπίτια στην περιοχή των εκρήξεων. Άλλοι διασώθηκαν με βάρκες.

Το λιβανικό τηλεοπτικό δίκτυο LBCI, που επικαλείται το νοσοκομείο Hotel Dieu στη Βηρυτό, μετέδωσε πως παρέχει φροντίδα σε περισσότερους από 500 τραυματίες και δεν μπορεί να υποδεχθεί άλλους.

Δεκάδες τραυματίες πρέπει να υποβληθούν σε χειρουργικές επεμβάσεις, σύμφωνα με το νοσοκομείο, που απευθύνει έκκληση για δωρεά αίματος.

The whole house was shaking for a minute

Then two loud booms

[ terrifying ]

Apparently the explosition happened at the Center House



A few days before the hariri tribunal verdict...



[Hariri was there today with the army commander]



Pity the nation ruled by t*rrorists pic.twitter.com/Y4E8sAQyOC