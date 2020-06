Στις 15 Ιουνίου θα παραιτηθεί ο υπουργός Οικονομικών της Πορτογαλίας Μάριο Σεντένο, ο οποίος θεωρείται ότι κατάφερε να αντιστρέψει μακρόχρονες πολιτικές λιτότητας ενώ η χώρα του πέτυχε παράλληλα το πρώτο δημοσιονομικό πλεόνασμα σε 45 χρόνια, όπως ανακοίνωσε ο Πορτογάλος πρόεδρος.

My tenure as Eurogroup President will end on 13 July 2020. On Thursday, I will inform my Eurogroup colleagues of my decision not to seek a second mandate, as by 15 June I will step down as finance minister of Portugal. pic.twitter.com/UZ3IU4EmYB