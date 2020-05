Τραμπ: Χαίρομαι που επέστρεψε ο Κιμ Γιονγκ Ουν

Χαρούμενος για την επιστροφή του Κιμ Γιονγκ Ουν φαίνεται πως είναι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως έγραψε ο Τραμπ στο Twitter «εγώ, προσωπικά, χαίρομαι που βλέπω ότι επέστρεψε, και είναι καλά!».

I, for one, am glad to see he is back, and well! https://t.co/mIWVeRMnOJ