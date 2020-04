Σε μία ακόμα μία μεγάλη δωρεά ύψους 150 εκατ. δολαρίων προχωρά ο Μπιλ Γκέιτς, μέσα από το φιλανθρωπικό ίδρυμα Bill & Melinda Gates Foundation, στην προσπάθεια να περιοριστεί η εξάπλωση του κορονοϊού, να προστατευθούν οι ομάδες υψηλού κινδύνου και να υποστηριχθούν οι έρευνες για το εμβόλιο.

Η ανακοίνωση έγινε την Τετάρτη και φαίνεται πως είναι η «απάντηση» του Γκέιτς στην απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αναστείλει τη χρηματοδότηση των ΗΠΑ προς τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, εν μέσω πανδημίας, σύμφωνα με το Business Insider.

Ο ιδρυτής της Microsoft και γνωστός για τη φιλανθρωπική του δράση, μάλιστα, αποκάλεσε «επικίνδυνη» την απόφαση των ΗΠΑ.

Halting funding for the World Health Organization during a world health crisis is as dangerous as it sounds. Their work is slowing the spread of COVID-19 and if that work is stopped no other organization can replace them. The world needs @WHO now more than ever.