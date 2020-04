Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η 22χρονη Κάιλι Τζένερ χρίστηκε η νεότερη αυτοδημιούργητη δισεκατομμυριούχος για το 2020, σύμφωνα με το Forbes.

Η νεαρή μεγιστάνας των καλλυντικών κατάφερε να σπάσει νέο ρεκόρ παραμένοντας στην κορυφή της λίστας για 2η συνεχόμενη χρονιά, μετά την πώληση της εταιρείας της Kylie Cosmetics στον διεθνή όμιλο καλλυντικών Coty, έναντι 600 εκατ. δολαρίων!

Πρόκειται για τον όμιλο εταιρειών που έχει στο πορτφόλιο της ακόμα 3 μεγάλες εταιρείες με προϊόντα καλλυντικών - της Max Factor, της Sally Hansen και της CoverGirl.

Οι αντιδράσεις παραμένουν

Το 2019, η Κάιλι Τζένερ «πήρε» τη θέση του Μαρκ Ζούκερμπεργκ, ο οποίος «κατέκτησε» τον τίτλο του νεότερου αυτοδημιούργητου δισεκατομμυριούχου το 2008, όταν ήταν 23 ετών.

Ήδη, από πέρυσι, η απόφαση του Forbes να παρουσιάσει την Κάιλι Τζένερ ως «αυτοδημιούργητη» προκάλεσε πολλές αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα. Η Τζένερ έγινε διάσημη στην ηλικία των 10 όταν εμφανίστηκε μαζί με την υπόλοιπη οικογένεια της στο τηλεοπτικό ριάλιτι «Keeping Up with the Kardashians».

Όμως, το Forbes φρόντισε να εξηγήσει την επιλογή της σε εκτενές ρεπορτάζ, το οποίο αναφερόταν στον τρόπο με τον οποίο η Kylie Cosmetics έχτισε το προφίλ της μέσα από τα παντοδύναμα social media της Κάιλι, ενώ παράλληλα κατάφερε να μειώσει τα κόστη λειτουργώντας με εξωτερική ανάθεση εργασίας.