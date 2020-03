Δεν δείχνει ικανοποιημένος από τις ενέργειες της Fed ο Αμερικανός πρόεδρος ζητώντας νέα μεγαλύτερη μείωση των επιτοκίων, έχοντας μπροστά του και μια εκλογική μάχη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν επιθυμεί σε καμία περίπτωση να χρεωθεί μια πιθανή ύφεση της αμερικανικής οικονομίας κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, και για αυτό το λόγο ζητά μια νέα μείωση στα αμερικανικά επιτόκια.

The Federal Reserve is cutting but must further ease and, most importantly, come into line with other countries/competitors. We are not playing on a level field. Not fair to USA. It is finally time for the Federal Reserve to LEAD. More easing and cutting!