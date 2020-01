Στον «πάγο» μπαίνει το τηλεοπτικό ριάλιτι σόου στο Abema TV που θα συγκέντρωνε υποψήφιες γυναίκες για να βρει «ταίρι» στο διαστημικό του ταξίδι ο Γιουσάκου Μαεζάβα.

Ο Ιάπωνας δισεκατομμυριούχος στα μέσα του Ιανουαρίου είχε ανακοινώσει πως ψάχνει υποψήφια «σύντροφο» για να του κάνει παρέα στο διάστημα.

Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του Business Insider, ο Ιάπωνας δισεκατομμυριούχος Γιουσάκου Μαεζάβα έχει κάνει κράτηση στην εμπορική αποστολή γύρω από τη Σελήνη, με τον πύραυλο «Starship», της εταιρείας SpaceX, η οποία ανήκει στον Έλον Μασκ και η οποία είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί το 2023.

Due to personal reasons, I have informed AbemaTV yesterday with my decision to no longer participate in the matchmaking documentary, hence requested for the cancellation of the show.