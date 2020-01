Διατεθειμένος να προσφέρει βοήθεια στην Κίνα και στον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ είναι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλτ Τραμπ προκειμένου να ελεγχθεί η επιδημία του κοροναϊού που έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε 81 ανθρώπους και έχει προβάλει περισσότερους από 2.700.

«Είμαστε σε στενή επαφή με την Κίνα σε ό,τι αφορά τον ιό», έγραψε στο Twitter ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος. Πρόσθεσε ότι «έχουν εντοπιστεί ελάχιστα κρούσματα στις ΗΠΑ», ωστόσο οι αμερικανικές αρχές είναι σε επαγρύπνηση.

We are in very close communication with China concerning the virus. Very few cases reported in USA, but strongly on watch. We have offered China and President Xi any help that is necessary. Our experts are extraordinary!