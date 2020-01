Την πλήρη ευθύνη για την κατάρριψη του ουκρανικού Boeing ανέλαβαν οι Φρουροί της Επανάστασης όπως ανέφερε το Σάββατο ένας ανώτερος διοικητής τους σε βίντεο που αναρτήθηκε από την κρατική τηλεόραση.

«Μακάρι να πέθαινα και να μην ήμουν αυτόπτης μάρτυρας ενός τέτοιου ατυχήματος» δήλωσε ο επικεφαλής μεραρχίας Αμιραλί Χατζιζαντέχ.

Σε μια πρωτοφανή δήλωση ο Χατζιζαντέχ τόνισε πως το σώμα των Φρουρών μπέρδεψε το Boeing για πύραυλο Κρουζ και το κατέρριψαν με πύραυλο μικρού βεληνεκούς.

Η κατάρριψη του Boeing είναι «μια μεγάλη τραγωδία και ένα ασυγχώρητο λάθος», έγραψε ο Ιρανός πρόεδρος Χασάν Ροχανί στο Twitter, ενώ πρόσθεσε ότι η χώρα του «λυπάται βαθιά για το συμβάν».

«Η Ισλαμική Δημοκρατία λυπάται βαθιά για αυτό το καταστροφικό λάθος», τόνισε ο Ροχανί. «Οι σκέψεις μου και οι προσευχές μου είναι με τις οικογένειες που θρηνούν. Τους στέλνω τα πιο ειλικρινά μου συλλυπητήρια», πρόσθεσε.

Σε ξεχωριστή του ανάρτηση ο Ιρανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι η έρευνα για τις συνθήκες της κατάρριψης του ουκρανικού αεροσκάφους θα συνεχιστεί.

