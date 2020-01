Οι Βρετανοί βουλευτές ενέκριναν την Πέμπτη τη νομοθεσία που θα επιτρέψει στη χώρα να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Ιανουαρίου με μια συμφωνία εξόδου, τερματίζοντας μια τουλάχιστον τριετή περίοδο διαμάχης αναφορικά με τους όρους του «διαζυγίου».

